Null Punkte, kein Glück – und Trainer weg

Der Start ging gehörig daneben. Frank Hermes, nach rund neun Jahren und zuletzt wieder seit anderthalb Jahren Trainer der SG Wallendorf, erlebte gleich vier Niederlagen in Folge und trat am Montag von seinem Amt zurück.“ Vor allem die Heimpleiten gegen die Aufsteiger SG Grenzland-Winterspelt (1:4) und SG Ringhuscheid (1:2) schmerzten den 52-Jährigen.

Der erfahrene Trainer, der die Mannschaft einst in die Bezirksliga geführt hatte, begründet seinen Rückzug damit, dass es „zu unterschiedliche Auffassungen über die Grundtugenden im Fußball und der Spielphilosophie zwischen der Mannschaft und mir gegeben hat“. Nach der Niederlage gegen die SG Grenzland sprach Hermes beispielsweise von einer „nicht A-Liga-tauglichen Leistung“.

Herbert Reicher, in der sportlichen Leitung der SG aktiv, findet klare Worte: „Frank Hermes hat hier insgesamt über rund zehn Jahre eine super Arbeit geleistet. Er hat sich um die Spielgemeinschaft große Verdienste erworben. Wir sind ihm sehr dankbar dafür. Doch zuletzt gab es auch diverse Unstimmigkeiten. Frank hat Teile der Mannschaft nicht mehr erreicht. Dann kam eins zum anderen: vier Niederlagen, Eigentore und das fehlende Spielglück ...“