Null Punkte, Bezirksliga-Abstieg sicher: Doch Fatih Ingolstadt hat noch ein Ziel

Atilla Demir ist einer der beiden Spielertrainer des FC Fatih Ingolstadt. – Foto: Johannes Traub

Zu Beginn der Saison war außer den Spielertrainern Atilla Demir und Ugur Genc kein Stammspieler des Tabellenneunten der Vorsaison mehr da, auch Ex-Profi Camdal war schon wieder weg . „Uns war bewusst, dass die Spielzeit schwierig wird“, so Demir gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Am Ende waren die Unruhen im Verein und der daraus resultierende Mega-Umbruch im vergangenen Sommer zu groß. Nach 25 Spieltagen steht der FC Fatih Spor Ingolstadt abgeschlagen am Ende der Tabelle der Bezirksliga Oberbayern Nord. Null Siege, null Punkte, 25 Niederlagen – das ist die bittere Bilanz.

Nachfolge der Spielertrainer Demir und Genc beim FC Fatih Ingolstadt geklärt

Im Vordergrund stand weiter der Umbruch, der seit März 2025 im Gange ist. In die Vorbereitung für die aktuelle Saison war man mit einem großen, jungen Kader gestartet, der sich bald wieder verkleinert hatte. Aus Zeitgründen, aber auch, weil für den einen oder anderen die Bezirksliga dann doch (noch) zu hoch war. Hinzu kamen Urlaube. „Wir haben uns schon im August schwergetan, überhaupt eine erste Elf aufzustellen. Die Jungs aus der zweiten Mannschaft haben uns unterstützt“, erzählt Demirs Trainerkollege Genc. Damit begann die Niederlagen-Serie, die bis heute anhält.

Trotz des Abstiegs ziehen die Spielertrainer des FC Fatih Ingolstadt auch Positives aus der Saison. „Unser Ziel war es, ein Team zu schaffen, das eine Fußballer-Mentalität mitbringt. Das haben wir geschafft. Wir sind immer noch diese 15 Mann, die jetzt bis zum Ende durchziehen und die bis zum Ende Gas geben.“ Beide Spielertrainer verlassen den Verein nach der Saison. Sie wollen weiter im höherklassigen Amateurfußball bleiben.

FC Fatih Ingolstadt hat noch ein Ziel bis zum Saisonende

Für die beiden übernimmt beim FC Fatih Ingolstadt Deniz Tasgin, der vom SC Irgertsheim kommt. Ihm möchten sie einen eingespielten Kader weitergeben. Die Spielertrainer des FC Fatih Ingolstadt haben in der laufenden Saison jedoch noch ein großes Ziel. „Wir wollen uns nicht ohne Punkte verabschieden“, schickt Demir eine Kampfansage an die kommenden Gegner. Beide wollen ihren Jungs nach einer auch mental zermürbenden Saison noch das Gefühl eines Siegs in der Bezirksliga mitgeben. Fünf Möglichkeiten haben sie dazu noch.