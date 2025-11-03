Nufringen wacht zu spät auf, später Büsnau-Doppelschlag zum Sieg

---

Der TSV Jahn Büsnau bleibt dank eines späten Kraftakts in der Spitzengruppe. Omar Hafez Mohamed Aboulazm brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), ehe ein unglückliches Eigentor von Philipp Neils (61.) und ein Foulelfmeter von Daniel Schweizer (65.) das Spiel zugunsten des ASV Botnang drehten. Doch Sebastian Lenhardt verwandelte in der Schlussphase selbst einen Strafstoß zum 2:2 (83.), ehe Nahuel Cascia Rica in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Büsnau festigt mit 22 Punkten Rang zwei, während Aufsteiger Botnang mit 13 Zählern ins Tabellenmittelfeld abrutscht.

In einem offensiven Schlagabtausch setzte sich der SV Vaihingen knapp durch. Rüchan Pehlivan eröffnete schon nach einer Minute den Torreigen, ehe Tyron Ferrari (29./45.) und Max Schilling (36.) zur deutlichen 4:0-Führung trafen. Doch der SV Nufringen kam durch Calvin Ludolph (45.) und einen Doppelpack von Timo Tropsch (67./89.) noch gefährlich heran. Vaihingen bleibt mit 18 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze, während der Aufsteiger Nufringen nach der sechsten Niederlage in zehn Spielen auf Rang zwölf stagniert.

Das Duell zweier Mittelfeldteams endete leistungsgerecht. Max Horn brachte Holzgerlingen früh in Führung (19.), Arbnor Krasniqi glich noch vor der Pause aus (45.). Julius Hamm (48.) stellte kurz nach Wiederanpfiff erneut auf 1:2, ehe Ricardo Pinto Lino (58.) für Bonlanden den Endstand besorgte. In einer hitzigen Schlussphase sah Dawid Norbert Lebkuchen (90.) Gelb-Rot. Bonlanden klettert mit nun 15 Punkten auf Rang sieben, Holzgerlingen bleibt mit zwölf Zählern in der unteren Tabellenhälfte.

Ein beeindruckendes Lebenszeichen des VfL Oberjettingen: Gegen den favorisierten SV Rohrau gelang ein klarer 6:1-Erfolg. Louis Baitinger (12.) und Simon Dengler (19.) legten früh vor, ehe Simon Müsel per Strafstoß (45.) verkürzte. Danach trafen Fabian Seeger (55.), Julian Wolfer (72.) und erneut Simon Dengler (79./82.) für den VfL, der mit diesem Sieg den letzten Tabellenplatz verlässt. Rohrau verliert nach dieser Klatsche an Boden im Aufstiegsrennen und steht mit 17 Punkten nun auf Rang fünf.

Der TSV Dagersheim bleibt auch nach dem zehnten Spiel sieglos in heimischer Umgebung. Ein Treffer von Flon Ajvazi (68.) reichte dem TV Echterdingen II zum knappen Auswärtssieg. Trotz engagierter Leistung konnte Dagersheim seine Chancen nicht nutzen und steckt mit sieben Punkten tief im Tabellenkeller fest. Echterdingen II bleibt mit nun 22 Zählern punktgleich mit Büsnau in der Spitzengruppe.

Deckenpfronn belohnte sich nach einer disziplinierten Leistung mit drei Punkten. Robin Jordan brachte Cannstatt zwar in Führung (27.), doch Timo Schwarz (45.+1) und Niklas Wunsch (84.) drehten die Partie für den SV. Damit klettert Deckenpfronn auf Rang zehn und festigt das Mittelfeld, während Cannstatt mit 17 Punkten leicht zurückfällt. Für die Gäste war es nach zuletzt drei Siegen in Serie ein Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze.

In einem intensiven Derby teilten sich Musberg und Herrenberg die Punkte. Yannick Schellander traf zunächst zur Führung (16.), ehe Can Abalioglu (23.) und Steven Franguere (51.) das Spiel zugunsten der Gäste drehten. Manuel Rath (90.+3) rettete dem TSV jedoch in letzter Sekunde ein verdientes 2:2. Franc Cagalj (75.) sah Gelb-Rot, doch Musberg bleibt mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während Herrenberg mit acht Zählern weiter unten festhängt.

Ein dramatisches Ende in Stuttgart: Croatia führte durch Gabrijel Kolar (24.) lange verdient, ehe Fabian Schneider in der neunten Minute der Nachspielzeit für Darmsheim ausglich. Damit verliert der bisherige Spitzenreiter nach fünf Siegen in Folge erstmals Punkte, bleibt aber mit 22 Zählern ganz oben. Croatia Stuttgart holt dagegen den erst zehnten Punkt der Saison und kann im Abstiegskampf neue Hoffnung schöpfen.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________