Nufringen lässt sich nach Führung abschießen, Vaihingen vorerst Erster



In einem Duell zweier Teams mit Ambitionen setzte sich der TSV Jahn Büsnau knapp, aber verdient durch, bleibt mit nun 26 Punkten weiter in der Spitzengruppe und hält den Kontakt zu Rang zwei. Der SV Deckenpfronn verpasste es, sich im Mittelfeld nach oben abzusetzen und verharrt mit 18 Punkten im Tabellenkeller der oberen Region. Die Tore fielen früh und kurz nach dem Seitenwechsel: Fermin Wences (10.), Alexander Wetsch (43.) und Sebastian Lenhardt (48.). Beide Teams boten eine engagierte Leistung, doch Büsnau zeigte die reifere Spielanlage und die bessere Effizienz.



Der Spitzenreiter SV Vaihingen gab sich keine Blöße und fegte Schlusslicht TSV Dagersheim mit Nachdruck vom Platz. Mit 28 Punkten bleibt Vaihingen an der Tabellenspitze, während Dagersheim mit nur sieben Zählern weiter tief im Abstiegskampf feststeckt. Die Tore fielen durch David Hug (26.), Maximilian Eisentraut (39.), Max Schilling (53.), Marvin Dürr (60.), Steffen Günther (76.) und Tyron Ferrari (83.). Besonders beeindruckend war die Dominanz der Vaihinger über die gesamten 90 Minuten, während Dagersheim chancenlos blieb.



Der Aufsteiger ASV Botnang setzte mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den VfL Oberjettingen ein Ausrufezeichen und bleibt mit 22 Punkten ein ernstzunehmender Kandidat für das obere Drittel. Oberjettingen bleibt mit nur fünf Punkten am Tabellenende und konnte erneut nicht überzeugen. Die Tore erzielten Rick Hachenbruch (23., 45.+1), Daniel Schweizer (82.) und Ari Ilhan (87.). Botnang kontrollierte das Spiel über weite Strecken und zeigte, wie groß der Unterschied zur Ligaunterkante derzeit ist.



Der VfL Herrenberg zeigte im Kellerduell ein beeindruckendes Lebenszeichen und setzte sich mit 5:1 gegen die SpVgg Holzgerlingen durch, wodurch er auf 17 Punkte klettert. Holzgerlingen verharrt mit 16 Punkten weiter im unteren Tabellenbereich und ließ defensive Stabilität vermissen. Die Tore fielen durch Can Abalioglu (16., 53. Foulelfmeter, 76.), Colin Kugel (37.) und Josias Hartmann (89.), für Holzgerlingen traf niemand außer dem zwischenzeitlichen Gegentor. Herrenberg spielte befreit auf und zeigte im richtigen Moment Moral und Effizienz.



Die Spvgg 1897 Cannstatt setzte mit dem 5:0-Kantersieg ein kraftvolles Zeichen im Aufstiegsrennen und bleibt mit 27 Punkten erster Verfolger von Tabellenführer Vaihingen. Der SV Rohrau bleibt bei 19 Punkten bestehen und muss seinen Blick wieder stärker nach unten richten. Die Cannstatter Treffer erzielten Claudio Caruso (9.), Marco Schulz (35.), Aimar Lizoain Garayoa (57.), Kijan Krijestorac (67.) und Alessandro Di Piazza (69.). Cannstatt dominierte nach Belieben und schnürte Rohrau über 90 Minuten in deren Hälfte ein.



Der TV Echterdingen II feierte einen souveränen 5:1-Erfolg gegen den SV Nufringen und behauptet mit nun 26 Punkten weiter Rang fünf, punktgleich mit Büsnau. Nufringen bleibt mit 15 Punkten gefährlich nah an den Abstiegsrängen und konnte nach früher Führung nicht mehr mithalten. Für Nufringen traf Josia Schmolla (25.), für Echterdingen Johannes Kienzle (40., 46., 53., 68.) sowie Jakob Wörne (50.). Der Gastgeber zeigte eine bemerkenswerte Reaktion und drehte das Spiel mit offensiver Wucht eindrucksvoll.



In einer emotional geführten Partie trennten sich Croatia Stuttgart und der TSV Musberg 2:2, ein Ergebnis, das beiden Mannschaften nur bedingt hilft. Croatia bleibt mit 14 Punkten im unteren Tabellenbereich, während Musberg mit 19 Punkten in Reichweite zur oberen Tabellenhälfte bleibt. Die Tore erzielten Ahmet Mert Keseroglu (27. Foulelfmeter), Robert Maric (38.), Manuel Rath (44.) und Duje Tokic (83.). Das Spiel lebte von seiner Spannung, ein gerechtes Remis mit offenem Schlagabtausch vor allem im zweiten Durchgang.