Nütterden/Kranenburg freut sich auf Spiel des Jahres gegen RWO

Vor rund 350 Zuschauern behielt die JSG, die ihre Spiele sonst in der Leistungsklasse bestreitet, in einem Spektakel mit 5:3 die Oberhand und zog ins Achtelfinale ein. Dort ist das Team von Dirk Arns am Sonntag um 14.30 Uhr allerdings klarer Außenseiter, denn der Gegner ist kein Geringerer als Rot-Weiß Oberhausen. RWO läuft in der höchsten deutschen Spielklasse auf – in der DFB-Nachwuchsliga.