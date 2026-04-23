 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Nütterden muss Nieukerk schlagen, Issum empfängt GW Vernum

Kreisliga A Kleve-Geldern: Im Abstiegskampf bleibt die Lage angespannt. Dagegen können der FC Aldekerk und der Uedemer SV in der Tabelle klettern.

von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Len Arns ist mit fünf Toren und vier Vorlagen der Top-Scorer des SV Nütterden.
Len Arns ist mit fünf Toren und vier Vorlagen der Top-Scorer des SV Nütterden. – Foto: SVN

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Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Spieltag 25 steht in der Kreisliga A Kleve-Geldern an. Nach einem Schmankerl am Dienstag duellieren sich die restlichen Klubs am Sonntag, unter anderem gastiert der SV Sevelen beim Uedemer SV. Der SV Issum und der SV. Nütterden hoffen indes weiter auf den Klassenerhalt, brauchen dafür aber Siege.

Schon am Dienstag trugen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk ein denkwürdiges Topspiel aus - mehr dazu an dieser Stelle.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:00live
Spieltext Wissel - Aldekerk

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - Nütterden

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
15:30
Spieltext TSV WaWa - Pfalzdorf II

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:00
Spieltext SV Walbeck - 1. FC Kleve II

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
15:30live
Spieltext SV Veert - SGE B.-Hau II

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:15
Spieltext Uedemer SV - Sevelen

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:30live
Spieltext SV Issum - Vernum

Di., 21.04.2026, 20:15 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
2
4
Abpfiff
Siegfried Materborn – Viktoria Winnekendonk 2:4
Siegfried Materborn: Julian Bauer, Dennis Thyssen, Lars Buunk, Falko Hammer (79. Ibrahima Diogo Barry), Kian Marc Lachmann (46. Jonathan Klingbeil), Julian Tenhaft, Justus Horstmann, Hannes Michajlezko, Nils Rütjes, Silas Evers, Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul
Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Jan Roosen (77. Patrick Liszewski), Klaas Gerlitzki, Samuel Bröcheler, White Chuku Anyahiechi, Fabian Smets, Luca Hamaekers (94. Daniel Fuchs), Lion Janssen, Janis Luyven, Luca Janssen, Oliver Berns (79. Luis Helisch) - Trainer: Johannes Rankers - Co-Trainer: Niels Honnen - Co-Trainer: Michael Janßen
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jan Roosen (25.), 1:1 Lukas Gervens (53.), 2:1 Jonathan Klingbeil (60.), 2:2 Lion Janssen (74.), 2:3 Lion Janssen (90.+6 Foulelfmeter), 2:4 Samuel Bröcheler (90.+10)
Gelb-Rot: Luca Janssen (40./Viktoria Winnekendonk/Anschließendes Meckern nach der Gelb.)
Rot: Fabian Smets (75./Viktoria Winnekendonk/Gestrecktes Bein)
Gelb-Rot: Lars Buunk (80./Siegfried Materborn/Foul im Aufbauspiel.)
Gelb-Rot: Silas Evers (90./Siegfried Materborn/Elfmeter Wido.)

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert
Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck
Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk
So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum
So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV

27. Spieltag
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - FC Aldekerk
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Sevelen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Grün-Weiß Vernum
So., 10.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - 1. FC Kleve II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Veert - Viktoria Winnekendonk
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Issum - SGE Bedburg-Hau II
So., 10.05.26 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Nütterden

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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