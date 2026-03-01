Nürnberger entthront Augsburg - Landshut überrascht als Dritter Bayerische U13-Hallenmeisterschaft: Im niederbayerischen Arnstorf verhindert der Club-Nachwuchs den vierten Triumph in Folge der Fuggerstädter von PM BFV · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die U13 des 1. FC Nürnberg ist neuer Bayerischer Hallenmeister – Foto: Pia Mögn / BFV

Der Titel geht nach Mittelfranken: Der 1. FC Nürnberg hat die Bayerische Hallenmeisterschaft der U13-Junioren 2026 gewonnen. Beim Landesfinale im niederbayerischen Arnstorf setzten sich die Club-Talente im Endspiel vor 494 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 6:5 nach Sechsmeterschießen gegen den Nachwuchs des FC Augsburg durch. Dean Krassmann brachte den FCA mit einem Doppelschlag (1., 4.) im Finale zwar früh mit 2:0 in Führung, der Club-Nachwuchs kam durch Tore von Tom Audenrieth (11.) und Elia Yemane (12.) aber noch vor der Schlusssirene zum Ausgleich. Vom Punkt verwandelte schließlich Toni Beer den entscheidenden Sechsmeter – und sorgte für riesengroßen Jubel im Club-Lager.

"Wir freuen uns sehr! Die Jungs haben sich super reingekämpft, eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt und am Ende auch verdient den Titel geholt“, sagte FCN-Trainer Yannik Distler kurz nach der Siegerehrung und ergänzte: "Es ist einfach immer wieder cool, bei einer Bayerischen Hallenmeisterschaft dabei zu sein. Hier treffen ja die besten Teams aus den Bezirken aufeinander und die Stimmung ist ganz besonders – das macht einfach Spaß. Umso schöner, dass wir heute gewonnen haben!“ Platz drei sicherte sich die SpVgg Landshut durch einen 3:1-Erfolg nach Sechsmeterschießen gegen den SSV Jahn Regensburg.

Beide Finalisten waren schon in Vorrundengruppe A aufeinandergetroffen, die der FC Augsburg am Ende mit zehn Punkten auf Platz eins abschloss. Im direkten Duell trennten sich die Teams 0:0, die übrigen Vorrundenspiele gegen die (SG) TV 21 Büchenbach (2:0), den Würzburger FV (2:0) und den TSV 1847 Kottern (4:0) gewannen die FCA-Junioren souverän. Der FCN bezwang Büchenbach (2:0) und Würzburg (5:0) ebenfalls deutlich, kam gegen Kottern jedoch nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Vorrundengruppe B dominierte die SpVgg Landshut, die alle Vorrundenspiele für sich entscheiden konnte. Auf Platz zwei sicherte sich der SSV Jahn Regensburg das Ticket fürs Halbfinale. Während das Vorschlussrundenspiel zwischen Nürnberg und Landshut eine deutliche Angelegenheit war und 3:0 für die Mittelfranken endete, fiel die Entscheidung zwischen dem FC Augsburg und dem SSV Jahn Regensburg im Sechsmeterschießen. Vom Punkt bewiesen die Schwaben die bessern Nerven und setzten sich am Ende mit 5:4 durch.