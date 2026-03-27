Nürnberg II wieder auf der Pole - Viktoria zeigt gegen Wacker Moral

Großen Kampfgeist zeigte der SV Viktoria Aschaffenburg (in Lila-Spielkleidung) gegen den SV Wacker Burghausen – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der 1. FC Nürnberg II hat in der Regionalliga Bayern die Tabellenführung zurückerobert. Mit einem 1:0-Auswärtserfolg beim FC Augsburg II kletterten die Wolf-Jungs auf den ersten Rang, während der Erstliga-Nachwuchs weiter im Tabellenkeller festhängt. Die Rote Laterne konnte der SV Viktoria Aschaffenburg zwar nicht abgeben, gegen den SV Wacker Burghausen aber einen 0:2-Rückstand wettmachen. Entscheidend weiterhelfen tut dem Letzten das 2:2-Remis jedoch nicht wirklich. Nach vier Unentschieden am Stück punktete der TSV Buchbach erstmals nach der Winterpause dreifach. Die Unterberger-Crew behielt gegen den FC Memmingen mit 3:2 die Oberhand. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem FV Illertissen und der DJK Vilzing - Endstand 0:0.





Ein richtiger Leckerbissen war die Partie zwischen den Zweitvertretungen des FC Augsburg und 1. FC Nürnberg nicht. Die Fuggerstädter wählten erwartungsgemäß einen etwas defensiveren Ansatz und lauerten auf Umschaltmomente. Die erste Chance der Partie hatten aber dennoch die Hausherren, doch einen Schuss von Thomas Kastanaras konnte FCN-Schlussmann Robin Lisewski glänzend parieren. In der Folge kontrollierte der Favorit das Geschehen und ging in der 22. Minute in Führung: Joel Skowronek kam an der Strafraumkante ans Leder, wurde nicht entscheidend gestört und war mit einem platzierten Flachschuss zum 0:1 erfolgreich. Augsburg hielt trotz des Nackenschlags weiter gut dagegen und war vor allem durch Distanzschüsse gefährlich.

Auch nach der Pause spielten die Mittelfranken die etwas feinere Klinge. Richtig dicke Möglichkeiten blieben jedoch Mangelware. Kurz vor Schluss hätte Uche Obiogumu allerdings das 0:2 machen müssen, fand aber im stark reagierenden Keeper Tobias Jäger seinen Meister. Am Ende blieb es bei einem knappen, aber nicht unverdienten Erfolg der Wolf-Schützlinge, die damit wieder auf den ersten Rang kletterten, während die Feulner-Mannen weiter mitten im Abstiegskampf stecken.







Vom Start weg sollten die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen und bekamen zahlreiche Torraumszenen zu sehen. Tobias Heiland brachte die Hausherren mit einem tollen Kracher aus der zweiten Reihe in der 14. Minute in Führung. Die Allgäuer schüttelten sich kurz und und holten wenig später zum Gegenschlag aus. Fabian Lutz ließ drei Gegenspieler stehen und krönte seine herausragende Einzelaktion mit dem 1:1-Ausgleich (20.). Noch besser kam es für Memmingen nach einer guten halben Stunde: Nach einer blitzsauberen Umschaltaktion brachte David Günes seine Farben mit 1:2 in Führung (32.).



Im zweiten Abschnitt setzte TSV-Coach Marc Unterberger früh auf komplette Offensive und brachte Andreas Hirtlreiter für Abwehrmann Philipp Walter. Der Mut der Oberbayern machte sich bezahlt. Mit einem technisch hochwertigen Tor sorgte Samed Bahar für das 2:2 (69.) und nach einem weiten Einwurf schaltete Tobias Stoßberger gedankenschnell und brachte seine Farben mit 3:2 (72.) in Front. Den Vorsprung brachte Buchbach relativ souverän über die Ziellinie, zumal von Memmingen im zweiten Durchgang offensiv fast gar nichts mehr kam.







Aschaffenburg startete mutig, presste hoch und verzeichnete in der Anfangsphase gute Momente. Pech hatte die Viktoria in der zehnten Spielminute, denn Nino Cassaniti visierte scheiterte am Querbalken. Die Gäste fingen sich und nahmen das Geschehen ab Mitte der ersten Hälfte in die Hand und schaffen kurz vor dem Seitenwechsel einen Doppelschlag. Nach einer Hereingabe von Faton Dzemailji markierte Noah Müller zunächst das 0:1 (40.) und mit einer sehenswerten Volleyabnahme erhöhte Denis Ade vier Zeigerumdrehungen später auf 0:2. Mit dem Pausenpfiff meldete sich die Luz-Formation allerdings zurück. Mit einem Kopfball glückte Hady Kallo der Anschlusstreffer.



Nach Wiederbeginn passierte längere Zeit nichts, ehe Routinier Benjamin Baier mit einem direkt verwandelten Freistoß die Uhren wieder auf Null stellte (63.). Im Anschluss waren Höhepunkte Mangelware. In der Nachspielzeit wären den beherzigt fightenden Unterfranken aber fast noch der Lucky Punch gelungen, doch an eine brandgefährliche Baier-Hereingabe kam kein Viktoria-Akteur heran.





