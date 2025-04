Nümbrecht will vorlegen - Dogans Abschiedstour startet in Bad Honnef

Auswärtsaufgabe am Freitagabend Am vergangenen Wochenende platzte aus Sicht des SSV Homburg-Nümbrecht endlich der Knoten. Seit dem Start in die Rückrunde hatten Trainer Torsten Reisewitz und seine Mannschaft vergeblich auf einen Sieg gewartet, beim 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger TuS Marialinden war es dann so weit. Der Sieg kam genau zur richtigen Zeit, der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der SC Rheinbach auf Rang drei und vier sind dem SSV mittlerweile nämlich dicht auf den Fersen. Am 21. Spieltag können Torjäger Robin Brummenbaum und Nümbrecht nun vorlegen. Die Partie beim FV Wiehl 2000 steigt bereits am Freitagabend (11.4.25, 20 Uhr). Mit einem Auswärtserfolg beim Tabellenzwölften würde Nümbrecht zumindest bis zum Sonntag bis auf einen Punkt an den SSV Bornheim ranrücken und den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen. Dass der Auftritt in Wiehl allerdings wohl kein Selbstläufer wird, stellte der FV in der Vorwoche unter Beweis, als der SC Fortuna Bonn in Unterzahl mit 4:3 niedergerungen wurde. Im Hinspiel bot die Truppe von Trainer Sascha Mühlmann dem SSV ebenfalls Paroli und entführte beim 2:0-Sieg trotz roter Karte alle drei Punkte. Auch damals trafen beide Teams übrigens in einem Abendspiel aufeinander.

Topspiel Nummer zwei für Rheinbach Sollte Nümbrecht die Aufgabe in Wiehl erfolgreich meistern, ist Tabellenführer SSV Bornheim zwei Tage später etwas unter Zugzwang. Die Spitzenposition ist an diesem Wochenende zwar noch nicht in Gefahr, das Bornheimer Polster könnte im schlimmsten Fall aber auf einen Zähler schrumpfen. Für Trainer Patrick Schmitz und Bornheim steht am 21. Spieltag eine knifflige Partie auf dem Programm. Im Sport- und Freizeitzentrum Franz Farnschläder ist am Sonntagnachmittag (13.4.25, 15:30 Uhr) der SC Rheinbach zu Gast, der zum erweiterten Favoritenkreis auf den Aufstieg zählt und derzeit mit 33 Punkten auf Platz vier der Tabelle rangiert. Schon im Hinspiel verlangte der SCR dem SSV einiges ab und erkämpfte sich beim 1:1-Unentschieden einen Punkt. Nach einem Fehlstart in die Rückrunde hat sich Rheinbach außerdem stabilisiert und beim Remis gegen Lindenthal zuletzt bewiesen, mit den Topteams der Liga mithalten zu können. Findet die starke Bornheimer Offensive um Nick Mwaura Hirschfeld, Mohamed Zaim und Meik Tschaikowski ein Durchkommen oder setzen sich am Ende die Effizienz-Könige aus Rheinbach durch?

Klassenerhalt in Sicht Unter der Woche verkündete Trainer Idris Dogan, dass er den SC Fortuna Bonn zum Saisonende verlassen werde. Persönliche Gründe veränderten die Entscheidung des 52-Jährigen, der seinen Vertrag bei der Fortuna unlängst verlängert hatte. Damit ist für Dogan nach drei Jahren - inklusive Aufstieg in die Landesliga und Klassenerhalt - im Sommer Schluss. Damit die Erfolgsgeschichte von Trainer und Verein auch in der dritten Saison weitergeschrieben wird, müssen die Bonner wie im Vorjahr den Klassenerhalt eintüten. Am Wochenende soll in dieser Hinsicht der nächste wichtige Schritt gemacht werden. Dogan und seine Fortuna bekommen es mit dem FV Bad Honnef, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, zu tun. Der Aufsteiger befindet sich aktuell auf Tabellenplatz 14 und hat vier Punkte weniger auf dem Konto. Es geht also einmal mehr um Big Points.

