"Nuancen werden entscheiden" Fallersleben gastiert in Wolfenbüttel

Für den VfB Fallersleben steht am kommenden Wochenende ein wichtiges Auswärtsspiel bei Germania Wolfenbüttel an. Nach dem hart erkämpften 2:1-Arbeitssieg in Sülbeck will das Team von Trainer Lars Ebeling den positiven Trend fortsetzen – und vor allem Punkte sammeln, um die Tabellenlage weiter zu stabilisieren.

„Wir möchten nach unserem Arbeitssieg in Sülbeck etwas Zählbares aus Wolfenbüttel mitnehmen, um den Abstand zu der Abstiegszone zu halten und bestenfalls auszubauen“, erklärt Sportdirektor Tom Daedelow. Aktuell hat Fallersleben 19 Punkte und damit sieben Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner.

Die Aufgabe wird allerdings alles andere als leicht. Germania Wolfenbüttel hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet und mit mehreren Heimsiegen gezeigt, dass die Mannschaft in der Landesliga angekommen ist. Daedelow erwartet daher ein äußerst intensives und taktisch geprägtes Aufeinandertreffen: „Die Germania scheint nach den letzten Heimsiegen in der Landesliga angekommen zu sein.“

Beide Vereine kennen sich gut – nicht nur aus dem Hinspiel, das Fallersleben für sich entscheiden konnte, sondern auch aus verschiedenen Testspielen der vergangenen Jahre. Entsprechend wenig Überraschungen dürften sich beide Teams liefern. „Unsere Wege kreuzten uns die letzten Jahre immer mal wieder in vereinbarten Testspielen. Zudem konnten wir das Hinspiel erfolgreich für uns gestalten“, sagt Daedelow. Am ersten Spieltag gewann Fallersleben knapp mit 1:0.