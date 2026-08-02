NTSV und Dassendorf gewinnen klar, Vorwärts siegt spät Oberliga Hamburg: TBS Pinneberg gewinnt am 2. Spieltag 6:2 beim FC Eintracht Norderstedt II und übernimmt die Tabellenführung, ETSV Hamburg schlägt FC Teutonia 05 Ottensen. Gejubelt hat auch HEBC bei Concordia, während TuRa Harksheide spät gegen den FC Süderelbe ausgleicht. Altona 93 verliert gegen den TSV Sasel. Spannende Duelle am Sonntag. von red · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Top-Start von Niendorf. – Foto: Lebin Philip

Der Freitagabend des 2. Spieltags in der Oberliga Hamburg hatte einiges zu bieten: TBS Pinneberg schießt sich als Aufsteiger an die Tabellenspitze, HEBC Hamburg feiert dank Meraja Magens einen späten Auswärtssieg, ETSV Hamburg bleibt ungeschlagen, und TuRa Harksheide sowie FC Süderelbe holen ihren ersten Punkt. Überraschung am Samstag: Altona 93 verliert sein erstes Heimspiel gegen den TSV Sasel mit 0:2. Der Top-Favorit verpasst nach dem Auftaktsieg beim FC Süderelbe den perfekten Start, während Sasel nach dem klaren 0:4 gegen TSV Buchholz 08 die passende Antwort liefert. Die Sonntagsspiele hatten gleich mehrere spannede Aussagen: Der Niendorfer TSV bleibt makellos und steht oben, die TuS Dassendorf antwortet mit einem deutlichen 4:0 in Buchhol, und SC Vorwärts/Wacker Billstedt holt beim USC Paloma in der Nachspielzeit den ersten Sieg.

Harksheide rettet punkt

TuRa Harksheide und FC Süderelbe haben jeweils den ersten Zähler der Saison eingefahren. Süderelbe ging in der 33. Minute durch einen Handelfmeter von Osman Güraltunkeser in Führung. Für den FCS war es nach der knappen Auftaktniederlage gegen Altona 93 die Chance, den ersten Sieg auf den Weg zu bringen. Harksheide, das zum Start bei TBS Pinneberg 1:2 verloren hatte, kam aber zurück. Der eingewechselte Elioenai Kukanda traf in der 79. Minute zum 1:1 und sicherte der Mannschaft von Jörg Schwarzer den ersten Punkt. Beide Teams stehen damit nach zwei Spielen bei einem Zähler und bleiben zunächst im unteren Tabellenmittelfeld hängen. >>> Süderelbe-Trainer Stefan Arlt ist nach dem Remis bedient Diesmal jubelt ETSV Hamburg

ETSV Hamburg hat den positiven Saisonstart bestätigt. Nach dem 1:1 bei der TuS Dassendorf gewann der Meister sein erstes Heimspiel gegen FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:1 und steht nun bei vier Punkten. Die Mannschaft von Manuel Demir legte früh die Grundlage für den Erfolg. Hayato Nakazawa brachte den ETSV in der 19. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Nikita Marusenko auf 2:0 (23.). Teutonia kam nach der Pause durch Noah-Ali Musse Osman noch einmal heran (72.), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Für Ottensen ist das die erste Pleite. >>> So bewertet Teutonia-Trainer Mehdi Madani die Niederlage TBS springt an die Spitze

TBS Pinneberg bleibt der auffälligste Aufsteiger der ersten beiden Spieltage. Nach dem 2:1 gegen Harksheide gewann die Mannschaft von Florian Rammer nun mit 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II und übernimmt mit sechs Punkten sowie 8:3 Toren vorerst die Tabellenführung. Dabei begann das Spiel für Norderstedt gut. Aduramane Mané traf in der 16. Minute zum 1:0. Ein Eigentor von Henrik Lauterbach brachte TBS zurück (39.), ehe Vincent Boock die Partie noch vor der Pause drehte (42.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Omar Nabizada auf 3:1 (64.). Mané verkürzte zwar noch einmal auf 2:3 (67.), doch Nick Amartey Scharkowski stellte auf 4:2 (78.). Ein weiteres Eigentor zum 2:5 (82.) und erneut Scharkowski (83.) machten den klaren Auswärtssieg perfekt. Für Norderstedt ist es der zweite bittere Abend in Serie. Schon zum Auftakt hatte der Aufsteiger beim SC Victoria nach einer 2:0-Führung noch 2:3 verloren. Nun stehen nach zwei Spielen zwar vier eigene Tore, aber null Punkte und neun Gegentreffer. >>> Das sagt Norderstedt-Trainer Tony Heine über das TBS-Spiel >>> TBS freut sich über die Tabellenführung Altona verliert im ersten Heimspiel

Der TSV Sasel hat für eine Überraschung des 2. Spieltags geliefert. Nach dem ernüchternden 0:4 zum Auftakt gegen den TSV Buchholz 08 gewann die Mannschaft von Jan Holger Ramelow ausgerechnet beim Top-Favoriten Altona 93 mit 2:0. Für Sasel ist es ein starkes Signal nach einem schwierigen Start, für Altona dagegen ein empfindlicher Dämpfer im ersten Heimspiel der neuen Saison. Die Gäste gingen bereits in der 19. Minute in Führung. Nick Peters traf zum 1:0 und brachte Sasel damit früh in eine gute Ausgangslage. Altona, das am 1. Spieltag noch mit 2:1 beim FC Süderelbe gewonnen hatte, musste diesmal einem Rückstand hinterherlaufen. Nach der Pause legte Sasel nach: Mohamed Nassar erzielte in der 55. Minute das 2:0. Altona reagierte im zweiten Durchgang mit mehreren Wechseln.Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Sasel brachte den Vorsprung über die Zeit und steht nach zwei Spieltagen nun ebenfalls bei drei Punkten. Sasel korrigiert den Fehlstart Für Sasel dürfte dieser Sieg vor allem mental wichtig sein. Ein 0:4 am 1. Spieltag kann früh Unruhe erzeugen, ein 2:0 beim Top-Favoriten dreht die Stimmung dagegen sofort. Die Mannschaft zeigte damit, dass der Auftritt gegen Buchholz nicht als Maßstab für die kommenden Wochen gelten muss. Altona verpasst hingegen die Chance, nach dem Topspiel-Sieg bei Süderelbe direkt nachzulegen. Mit drei Punkten aus zwei Spielen steht der Regionalliga-Absteiger zwar nicht unter Druck, aber die Niederlage zeigt: Auch der Favorit wird in dieser Oberliga Hamburg keine Spiele im Vorbeigehen gewinnen. Nach den Freitagabendspielen und dem Saseler Coup bleibt TBS Pinneberg mit sechs Punkten Tabellenführer. Last-Minute-Pleite für Paloma

SC Vorwärts/Wacker Billstedt hat nach der Auftaktniederlage gegen FK Nikola Tesla die passende Reaktion gezeigt und bei USC Paloma spät mit 2:1 gewonnen. Für Paloma begann die Partie noch nach Plan: Lennart Konstantin Henry Merkle brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause kam Billstedt zurück. Aytunc Isik traf in der 45. Minute zum 1:1 und brachte die Mannschaft von Gökhan Acar und Ümit Taytanli wieder in die Partie. Lange blieb es danach offen, ehe die Entscheidung tief in der Nachspielzeit fiel: Oliver Eugene Doege erzielte in der 90.+6 Minute das 2:1 für Billstedt. Für Paloma ist es nach dem 3:2-Auftaktsieg bei HT 16 der erste Dämpfer. Billstedt steht nun bei drei Punkten und hat verhindert, dass aus dem 1:3 gegen Tesla direkt ein schwieriger Saisonstart wird. Dassendorf gewinnt am Ende klar

Die TuS Dassendorf hat am 2. Spieltag ein klares Zeichen gesetzt. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den ETSV Hamburg gewann die Mannschaft von Oliver Zapel beim TSV Buchholz 08 mit 4:0. Damit stoppte Dassendorf auch den ersten Schwung der Gastgeber, die nach dem 4:0 beim TSV Sasel als erster Tabellenführer in den Spieltag gegangen waren. Manuel Farrona-Pulido brachte die TuS in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause entschied Dassendorf die Partie dann binnen weniger Minuten. Lucas Irmler traf zum 2:0 (65.), Fabian Friedemann Graudenz legte nur zwei Minuten später das 3:0 nach (67.), ehe Kristian Bako in der 70. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Für Dassendorf ist der Sieg auch tabellarisch wichtig. Mit vier Punkten und 5:1 Toren steht die TuS nach zwei Spielen in der Spitzengruppe. Buchholz fällt nach dem starken Auftakt wieder zurück und steht nun bei drei Punkten sowie einem ausgeglichenen Torverhältnis. Top-Start von Niendorf

Der Niendorfer TSV bleibt perfekt. Nach dem 3:0 bei HEBC Hamburg gewann die Mannschaft von Ali-Reza Farhadi auch das erste Heimspiel gegen HT 16 deutlich mit 4:1 und springt damit nach den Sonntagsspielen an die Tabellenspitze. Der Start gehörte Niendorf: Daniel Brückner traf bereits in der neunten Minute zum 1:0. HT 16 antwortete zwar durch Nico Gerber und glich in der 24. Minute aus, doch nach der Pause übernahm Niendorf wieder. Leon Neumann stellte kurz nach Wiederbeginn auf 2:1 (47.). In der Schlussphase machten Alpay Can Altuntas (74.) und Leandro De Los Santos Korth (78.) den klaren Sieg perfekt. Für Niendorf ist es ein starker Start mit sechs Punkten und 7:1 Toren. HT 16 steht dagegen nach zwei Spielen ohne Punkt da. Nach dem 2:3 gegen Paloma folgte nun das 1:4 in Niendorf - der Start ist damit deutlich misslungen. FK Nikola Tesla - SC Victoria

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr FK Nikola Tesla Nikola Tesla SC Victoria SC Victoria 19:00 PUSH