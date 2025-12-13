NTRT-Hallencup startet furios: Reutlingen erlebt ein Fußballfest

Der erste Turniertag des NTRT-Hallencups hat am heutigen Samstag in der Storlach-Halle in Reutlingen eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in diesem neuen Hallenformat steckt. 24 Mannschaften kämpften in einem langen, intensiven Qualifikationsturnier um vier begehrte Plätze für die Hauptrunde. Gespielt wurde mit Rundumbande, neun Minuten pro Partie – ein Tag voller Dynamik, Emotionen und klarer sportlicher Entscheidungen.

Um 9:30 Uhr begann der erste Turniertag mit den Begegnungen der Gruppen A, B und C. Bereits in den Auftaktspielen wurde deutlich, dass das Teilnehmerfeld keine Aufwärmphase kannte. SV Croatia Reutlingen II setzte früh ein Zeichen, während der TSV Altdorf mit einem klaren 7:0 gegen die Wernauer Sportfreunde seine Ambitionen unterstrich. Parallel zeigte der KSV Zrinski Waiblingen in der Gruppe B seine Durchschlagskraft.

Gruppe A: Croatia Reutlingen II dominiert

In der Gruppe A entwickelte sich ein klares Bild. SV Croatia Reutlingen II gewann alle drei Gruppenspiele, erzielte insgesamt neun Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Siege gegen TB Neckarhausen, TSV Altdorf und die Wernauer Sportfreunde brachten den Gruppensieg. Hinter Croatia folgte der TSV Altdorf, der trotz der Niederlage im direkten Duell dank hoher Siege gegen Neckarhausen und Wernau sechs Punkte sammelte. TB Neckarhausen sicherte sich Rang drei, während die Wernauer Sportfreunde ohne Punkt blieben.

Gruppe B: Zrinski Waiblingen setzt sich durch

In der Gruppe B ließ der KSV Zrinski Waiblingen keinen Zweifel an seiner Rolle. Drei Siege, neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:3 bedeuteten Platz eins. Besonders der Erfolg gegen TSV Sondelfingen erwies sich als wegweisend. Sondelfingen folgte mit zwei Siegen auf Rang zwei. SG Reutlingen II und TSV Altenburg konnten zwar Akzente setzen, blieben jedoch ohne Chance auf die Spitzenplätze.

Gruppe C: Ausgeglichenheit auf hohem Niveau

Die Gruppe C bot das engste Bild. TSG Tübingen, Croatia Stuttgart II und TSV Mähringen beendeten die Gruppenphase jeweils mit sechs Punkten. Entscheidend war letztlich das Torverhältnis. Tübingen und Croatia Stuttgart II setzten sich durch, während Mähringen trotz acht erzielter Treffer ausschied. Der FC Reutlingen blieb ohne Punktgewinn.

Gruppe D bis F: Der Nachmittag bleibt intensiv

Anschließend ging es mit den Gruppen D, E und F weiter. SSV Reutlingen U19 II und TSV Eningen bestimmten die Gruppe D, während die Young Boys Reutlingen U23 II in Gruppe E überzeugten. In der Gruppe F lieferten sich TSV Bernhausen II und FV Radnik Sindelfingen ein enges Rennen, das beide punktgleich beendeten. Der Zeitplan blieb eng und das Tempo nahm weiter zu.

Die K.-o.-Phase bringt klare Entscheidungen

Am frühen Abend erreichte das Turnier seine entscheidende Phase. In den Halbfinals setzte sich SV Croatia Reutlingen II im Neunmeterschießen gegen FV Radnik Sindelfingen durch. Im zweiten Halbfinale gewann SSV Reutlingen U19 II klar gegen den TSV Altdorf. Im Spiel um Platz drei zeigte Radnik Sindelfingen nochmals seine Offensivqualitäten und besiegte Altdorf mit 5:2.

Ein Finale mit verdientem Sieger

Das Endspiel zwischen SV Croatia Reutlingen II und SSV Reutlingen U19 II wurde dem ersten Turniertag gerecht. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, in der Verlängerung setzte sich schließlich SSV Reutlingen U19 II mit 3:1 durch. Damit sicherte sich das Team nicht nur den Turniersieg am ersten Tag, sondern auch einen Platz in der Hauptrunde des NTRT-Hallencups.

Ein Auftakt, der Maßstäbe setzt

Der erste Turniertag des NTRT-Hallencups war geprägt von hoher Intensität, sportlicher Fairness und klaren Entscheidungen. 52 Spiele, zahlreiche Tore und ein verdienter Sieger zeigten, dass dieses neue Hallenturnier in Reutlingen angekommen ist. Mit dem Abschluss des Qualifikationsturniers ist die Bühne nun bereitet für den zweiten Turniertag am morgigen Sonntag, an dem namhafte Mannschaften in die Hauptrunde einsteigen – getragen von dem Eindruck eines Premierenauftakts, der Lust auf mehr gemacht hat.