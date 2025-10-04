NSG Kickers Süd - SV Motor Zeitz (C-Junioren Kreisliga)

Dieses Vorhaben erhielt aber denkbar früh einen Rückschlag, da Kickers Süd schon nach 6 Minuten in Führung ging. Ein Angriff über die rechte Seite wurde mit einer Hereingabe abgeschlossen, die Fynn Nacke unglücklich ins eigene Tor lenkte. Von diesem frühen Nackenschlag erholte sich der Gast allerdings relativ gut, man übernahm immer mehr das Zepter in diesem Kreisliga-Spiel. Das frühe Anlaufen der Zeitzer bereitete der aus Kretzschau und Droyßig bestehenden Spielgemeinschaft zunehmend Probleme, immer mehr Fehler streuten sich ein. Und auch im Spiel nach vorne erarbeitete sich der SVM über die gesamte 1.Halbzeit viele Möglichkeiten, die dann im Strafraum aber entweder nicht gut ausgespielt oder etwas unglücklich abgeschlossen wurden. So war Motor in Hälfte 1 insgesamt die bessere und aktivere Mannschaft, aber gefährliche Abschlüsse aufs Heim-Tor gab es dann doch noch zu selten.

Dennoch wurden die Zeitzer in der Pause ermutigt, mit derselben Marschroute weiterzuspielen, trotz Rückstand kontrollierte man schließlich das Spiel. In Hälfte 2, so nahm man sich vor, sollte der Aufwand endlich belohnt werden.

Nach dem Pausentee knüpfte der SVM an die 1.Hälfte an und spielte sich nun auch noch klarere Chancen heraus. Vor allem Julien Klingauf und Hassan Abdullah Hassan hatten mehrere Treffer auf dem Fuß. Eine dieser Chancen konnte Julien Klingauf in der 38. Minute nutzen. Nach einem Steckpass von Innenverteidiger Max Sonnenschein war er frei durch und blieb im 1gg1 gegen den Keeper cool. Das überfällige 1:1. Auch danach blieb Motor dran, schnürte Kickers Süd förmlich hinten ein. Bälle wurden schnell zurückerobert, was durchkam, lief die gut aufgelegte Innenverteidigung in Person von Colin Keck und dem hervorragenden Max Sonnenschein ab. Jener Max Sonnenschein erzielte dann auch das 2:1. Einen Freistoß 25 Meter vor dem Tor ließ er sich nicht nehmen und hängte ihn direkt ins Torwarteck. So war das Spiel gedreht. Die Schwarz-Roten stellten sich aber auch danach nicht hinten rein, sondern blieben aktiv. Kickers Süd versuchte sich in den letzten Minuten nochmal gegen die Niederlage zu stemmen, richtig interessant wurde es vorne aber nur noch 2 mal. Einmal parierte Motor-Keeper Henri Tetzner nochmal gut, eine andere Möglichkeit wurde wegen Abseits (wohl zurecht) zurückgepfiffen. Kurz danach beendete Schiri Robert Mitbrodt das Spiel. Am Ende stand ein verdienter Sieg von Motor, da die Zeitzer in beiden Hälften die bessere Mannschaft waren.