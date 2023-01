NSF Gropiusstadt schickt Ü50/Ü60 zum Bezirksliga-Spiel Tiefpunkt für den Neuköllner Verein

Der NSF Gropiusstadt hat am heutigen Sonntag einen neuen Tiefpunkt erreicht. Mit den Spielern der Ü50 und Ü60 war man beim Spitzenreiter angetreten.

Knapp 20 Minuten dauerte das Spiel in Hohen Neuendorf am Sonntag. Dann wurde, beim Stand von 9:0 für den Spitzenreiter, abgebrochen. Dass der NSF Gropiusstadt überhaupt angetreten war, dafür kann Respekt gezollt werden. Mit Spielern der Ü50 und Ü60 war die Mannschaft den weiten Weg aus dem Süden der Stadt an den Berliner Speckgürtel ganz hoch im Norden gefahren. Normalerweise wird auf einem halben Platz mit kleinen Toren gespielt. Doch eine Dauerlösung für die komplette Rückrunde dürfte das nicht sein. Die Entwicklung im Verein ist erschreckend. Erst im Sommer musste die zweite Mannschaft abgemeldet werden. Nun steht das Bezirksliga-Team zumindest mit dem Rücken zur Wand.

Bereits im November hatte René Wendl die Entwicklung angedeutet. Der Trainer musste schon während seiner Amtszeit den Spielerschwund auffangen. Immer wieder halfen Spieler aus. Von der Trainingsbeteiligung ganz zu schweigen. Bei seinem letzten Spiel mit der Mannschaft musste die Partie ebenfalls abgebrochen werden, weil sich während der Partie zwei Spieler, darunter der Torhüter, verletzt hatten und nur noch sieben Spieler auf dem Feld standen.