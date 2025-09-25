NRW-Polizisten verpassen das Finale in Köln

So hat sich die NRW-Mannschaft geschlagen. – Foto: Markus Becker

Titelverteidigung und persönliche Meisterschaft Nummer sechs – diese Ziele verfolgt der Klever Verkehrspolizist Marco Schacht bei der Deutschen Fußball-Meisterschaft der Polizei, die in Köln ausgetragen wird. Wie berichtet, durften Schacht und sein Bielefelder Trainerkollege Mirko Jerenko mit der NRW-Auswahl im Auftaktspiel einen 5:3-Sieg gegen das Team Mecklenburg-Vorpommern bejubeln. Jedoch gewann das Team Bayern das Duell mit „Meck-Pomm“ im zweiten Gruppenspiel mit 6:0.

Soll heißen, die Jungs aus NRW, darunter auch vier Spieler aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern, mussten am Mittwoch das entscheidende Spiel um den Gruppensieg unbedingt gewinnen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Um es kurz zu machen: Das hat leider nicht funktioniert. Team Bayern bestrafte den Tiefschlaf der NRW-Kollegen in der Anfangsphase und führte bereits nach acht Minuten mit 2:0. Beide Treffer erzielte Sebastian Mack, der ansonsten in der Bezirksliga Oberbayern für den ASV Dachau Tore wie am Fließband schießt.

Ein echtes Traumtor Aber wenig später durfte auch die NRW-Auswahl einen Doppelpacker feiern. Nils Mäker vom Landesligisten SC Kapellen sorgte für das 2:2. Kurz vor der Pause brachte Darius Jalinous Bayern erneut in Führung – der Mittelfeldspieler des Kreisligisten DJK Wittibreut hatte in jungen Jahren von einem Profivertrag beim FC Ingolstadt träumen dürfen. In der Schlussphase hatte ein Spieler des Bezirksligisten SV Rindern seinen großen Auftritt. Cem Artas, Neuzugang von Alemannia Pfalzdorf, kam in der 78. Minute in die Partie und erzielte fünf Minuten später den wahrscheinlich schönsten Treffer des Turniers. In Höhe der Strafraumgrenze stieg er zum Kopfball hoch und traf zum 3:3. „Das war wirklich reif für das Tor des Monats“, so Schacht.