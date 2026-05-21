NR-Pokal: Kastrati über Rollen, Herangehensweise und Wunschgegner Vor dem Niederrheinpokalfinale am Samstag (15.30 Uhr, im Liveticker bei FuPa Niederrhein) sprach St.-Tönis-Coach Bekim Kastrati über Emotionen, sein Personal, aber auch schon über einen Wunschgegner für den kommenden DFB-Pokal. von Sascha Köppen · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis bereitet sich auf das große Pokalfinale am Samstag vor. – Foto: Jens Terhardt

Dass das Finale des Niederrheinpokals gegen den Drittligisten MSV Duisburg für das Oberliga-Spitzenteam des SC St. Tönis eines der größten, wenn nicht das größte Spiel der Vereinsgeschichte ist, daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Wie Trainer Bekim Kastrati die Partie in einer persönlichen Vita einordnet, kann er vor dem Finale noch nicht wirklich einschätzen. "Wie das im Vergleich zu den großen Spielen für mich als Spieler ist, kann ich noch nicht sagen, das muss ich erstmal erleben. Aber es geht hier auch nicht um mich, sondern in erster Linie um die Jungs. Und da ist es natürlich schon etwas Besonderes, dass die Jungs mal die Chance haben, vor einer solchen Kulisse zu spielen", erklärte der Coach im Rahmen der Pressekonferenz des FVN vor dem großen Spiel am Donnerstag.

Verändert hat für dieses Endspiel womöglich bereits der vergangene Samstag etwas. Denn seit dem letzten Drittliga-Spieltag steht nicht nur fest, dass die Duisburger den Aufstieg in die Zweite Liga sehr unglücklich verpasst haben, sondern auch, dass die Meidericher als Vierter ihr Ticket für den DFB-Pokal bereits sicher haben - und damit auch der Niederrhein-Pokalfinalist SC St. Tönis. Doch Kastrati glaubt nicht, dass das einen Einfluss auf die Herangehensweise seiner Mannschaft hat. "Wir werden das Spiel so angehen, als ob wir den Pokal holen müssten, um in den DFB-Pokal zu kommen. Aber wir sind uns unserer Rolle in diesem Spiel dennoch absolut bewusst", schiebt der Ex-Nationalspieler gleich nach. St. Tönis rechnet mit 1500 Anhängern in Duisburg Klar ist, dass der Oberligist für den großen Tag eine ganze Menge mobilisiert. So sind von den knapp 17.000 bis Donnerstagmittag verkauften Tickets etwa 1100 an Fans und Gönner des SC St. Tönis gegangen, und der Verein hofft, dass es noch rund 1500 werden. "Es wäre natürlich auch insgesamt schön für uns, wenn die Marke von 20.000 Besuchern am Samstag noch geknackt würde", erklärt Kastrati. Und er weiß, dass es am Samstag auf seinen gesamten Kader ankommt, nicht nur auf seinen Pokal-Spezialisten Tyler Nkamanyi, der in der Liga in 28 Partien nur einen Treffer erzielte, im Niederrheinpokal aber in fünf Spielen fünfmal traf. "Es hat sicher seine Gründe, warum er in der Liga nicht so oft getroffen hat. Aber er ist ein guter Zocker, das ist ja keine Frage." Verzichten muss er hingegen auf Adonis Milaj. "Er hat sich leider schwer verletzt. So haben wir nur 16, 17 Spieler. Wir werden uns überlegen, wie wir es angehen." Eine spezielle Vorbereitung auf die für seine Spieler ungewohnte Kulisse habe es aber nicht gegeben.