NR-Pokal: FC Büderich gewinnt nach Pausen-Rückstand zweistellig

Dieser Spielverlauf war sicherlich recht ungewöhnlich. Florian Hillebrand brachte den Bezirks- gegen den Oberligisten früh in Führung (11.), der SVU konnte das 1:0 in der Folge auch bis zur Pause verteidigen. Eine Überraschung schien im Rahmen des Möglichen, doch stattdessen trafen die Büdericher mit dem Selbstvertrauen aus dem 4:1-Erfolg gegen den KFC Uerdingen gleich zehnmal im zweiten Durchgang. Kaies Alaisame und Venhar Ismailji, die beide am Sonntag überzeugten, trugen sich mehrfach in die Torschützenliste ein; Alaisame gelang sogar ein lupenreiner Hattrick nach dem Seitenwechsel, der die Wende eingeleitet hat.

Generell könnte Büderich die Saison-Wende nach diesen beiden Auftritten vollzogen haben, zuvor hatte der FCB dreimal in der Oberliga verloren und hat nun mächtig Selbstvertrauen getankt. Uedesheim kann immerhin auf einer Halbzeit aufbauen - zehn Gegentore im zweiten Abschnitt sollten schnell vergessen werden.

SV Uedesheim – FC Büderich 2:10

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Yasuhito Sunohara (81. Samuel Campillo), Daniel Ferber, Dabo Mamadou (46. Nico In Het Panhuis), Luis Winfried (81. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Christos Pappas (70. Maximilian Hahn), Celal-Can Yücel (67. Andre Speer), Florian Hillebrand, Felix Frason, Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert

FC Büderich: Justin Möllering, Ibrahim Kanat, Linus Ansumana (68. Felix Dannenberg), Philipp Baum, Gabriel-Eromose Imoiseza (46. Jamil Jamal Al Hussein), Kevin Weggen, Oliver Tomasz Dessau (71. Venhar Ismailji), Maximilian Köhler, Giovanni Nkowa (76. Mohamed Karma), Kaies Alaisame, Gordon Wild (76. Joel Konadu) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Florian Hillebrand (11.), 1:1 Kaies Alaisame (51.), 1:2 Kaies Alaisame (55.), 1:3 Kaies Alaisame (62.), 1:4 Gordon Wild (64.), 2:4 Felix Frason (67.), 2:5 Giovanni Nkowa (69.), 2:6 Venhar Ismailji (75.), 2:7 Venhar Ismailji (80.), 2:8 Jamil Jamal Al Hussein (82.), 2:9 Kevin Weggen (84.), 2:10 Maximilian Köhler (90.)

