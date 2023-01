Der ASV Süchteln hat den totalen Triumph gefeiert. – Foto: Sebastian Harbke

Novum in Viersen: ASV Süchteln gewinnt alle Titel Rundum-Triumph für den ASV Einigkeit.

Ein absolutes Novum gab es am Wochenende bei der Hallenstadtmeisterschaft der Junioren in Viersen. Mit dem ASV Süchteln sicherte sich erstmals in der Historie ein Verein alle Titel. Das verkündete der Hallensprecher bei der Siegerehrung der A-Jugend.

In einem packenden Finale bei den A-Junioren besiegte das Team von Trainer Graziano Ruggeri den 1. FC Viersen mit 4:2 (1:1) nach Neunmeterschießen und sicherte sich den Stadtmeistertitel. In der regulären Spielzeit war der Viersener Nachwuchs zunächst mit 1:0 in Führung gegangen, ehe Süchteln noch den Ausgleich erzielte. Dabei standen Ruggeri in der Halle nicht alle U19-Spieler zur Verfügung, da die Mannschaft parallel ein Testspiel gegen Niederrheinligist VfB Homberg auf dem Feld absolvierte und so in zwei Teams aufgeteilt wurde.