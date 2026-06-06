Novum in der Bezirksliga: Verbandsliga-Spielerin hütet Herren-Tor

– Foto: Joachim Koschler

Aufgrund der angepassten Spielordnung ist in Württemberg möglich, dass Spielerinnen auch im Spielbetrieb der Herren eingreifen. Genau das ist heute erstmals in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall geschehen: Michelle Lastavec spielt für die Herrenmannschaft der SG Oppenweiler-Strümpfelbach im Tor.

Bereits im Vorfeld machte die SG Oppenweiler-Strümpfelbach die Aktion in den sozialen Netzwerken public: "Der letzte Spieltag. Und ein ganz besonderer dazu. Bei uns gibt es ein ganz spezielles Debüt. Die Spielerin Michelle Lastavec von unserem Frauen-Verbandsliga-Team kommt zu ihrem ersten Einsatz." Dabei hat die 21-jährige Torhüterin bereits in den vergangenen sechs Monaten in den Trainingseinheiten beim Bezirksligisten mitgewirket, doch heute "bekommt sie und der Frauenfußball die Aufmerksamt, die ihr zusteht".

Seit 2022 spielt Lastavec für die Frauen der SGM Oppenweiler/Sulzbach. Bereits in ihrer ersten Saison gelang ihr mit ihrem Team der Aufstieg in die Landesliga. Im Anschluss schafften die Fußballerinnen aus Oppenweiler und Sulzbach 2025 den nächsten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg. Bislang kommt die junge Torfrau auf 55 Einsätze für ihren Verein, nun kommt ein weiterer hinzu, allerdings in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall für das Herren-Team aus Oppenweiler.