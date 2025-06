Novum bei SV AKM Sportliche Leiterin : Head of Trainer Michelle Müller

SV AKM Köln stellt sich zur neuen Saison in der Sportlichen Leitung neu auf. Ein Novum in der jungen Vereinsgeschichte.

Michelle Müller wird zur neuen Saison die Sportliche Leiterin für die 1. Mannschaft sowie als Betreuerin im Trainerstab fungieren.

Ihre erste Station war früher in ihrer Jugend, in der sie selbst aktiv Fußball gespielt hat. Nach Ihrer aktiven Karriere hat sie anschließend 2024 als Trainerin bei SC Weiler/Volkhoven in der Jugend angefangen.

Die 28jährige bringt jahrelange Kenntnisse mit. Zuletzt war sie im Betreuerteam von Weiler-Volkhoven und sammelte dort wichtige Erfahrungen.

In Ihrer Funktion wird Sie für das gesamte Trainerteam verantwortlich sein.

Michelle wird eine Schlüsselrolle bei der Planung und Umsetzung der sportlichen Ausrichtung für die kommende Saison übernehmen.

„Ihr Lebensmotto: Bleib immer positiv und verliere niemals dein Lächeln.…“

Michelle MÜLLER– Head of Trainer

„Mein Ziel bei AKM ist gemeinsam ein starkes und organisiertes erfolgreiches Team aufzubauen“.

Mit ihrer Expertise, ihrem Engagement und ihrem frischen Blick bringt Michelle wertvolle Impulse in unseren Verein. Sie wird das Trainerteam nicht nur organisatorisch unterstützen, sondern auch aktiv an der Entwicklung unserer sportlichen Strategiebeteiligt sein, so der Vereinspräsident.

„Mich verbindet Leidenschaft mit Fußball Emotionen und Herzblut“.

Willkommen im Team, Michelle! Auf eine erfolgreiche Saison 2025/2026!