Novis Ahmadi glänzt mit Doppelpack

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Mohammad Nour Ahmadi vom Bezirksligisten Novi Pazar
Mohammad Nour Ahmadi hat beim 4:0-Sieg von Novi Pazar gegen den Köpenicker FC II mit zwei Toren und einer Vorlage überzeugt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler war damit an drei Treffern direkt beteiligt und wurde für seine Leistung zum FuPa Spieler der Woche gewählt. FuPa Berlin stellt vielen Fragen an den Mittelfeldspieler:
Das waren deine ersten Tore in der Saison, warum läuft es so gut bei dir?
Ich habe in den letzten Wochen viel Vertrauen vom Trainer bekommen und fühle mich körperlich sehr gut. Wir haben im Training viel an unseren Abläufen gearbeitet, gerade im letzten Drittel. Dass jetzt die Tore kommen, freut mich natürlich – aber am Ende zählt für mich vor allem, dass ich der Mannschaft helfen kann.
Ihr wart vor der Saison Aufstiegskandidat, warum ist es anders gekommen?
Wir haben einen sehr guten Kader und entsprechend hohe Erwartungen gehabt. Aber im Fußball passieren Dinge, die man nicht planen kann. Wir hatten viele verletzte Spieler und auch der Fastenmonat hat eine Rolle gespielt. Trotzdem verstecken wir uns nicht hinter Ausreden – wir machen weiter.
War der Sieg gegen Köpenick ein Befreiungsschlag?
Der Sieg war extrem wichtig für uns, vor allem mental. Ob es ein Befreiungsschlag war, wird sich zeigen – aber er gibt uns definitiv Selbstvertrauen.
Du bist noch sehr jung, was willst du erreichen?
Ich möchte höhere Ziele erreichen und Erfolge feiern. Dafür werde ich hart arbeiten und gleichzeitig versuchen, den Fußball zu genießen.
Was macht Novi Pazar besonders?
Ganz klar der Zusammenhalt. Viele Menschen im Verein sind mit Herz dabei. Unsere Fans haben uns sogar bei starkem Regen lautstark unterstützt – das war etwas Besonderes.
Für welchen Berliner Verein würdest du sonst gerne spielen?
Für Hertha 03 Zehlendorf.
Welchem Verein gehört dein Herz?
AC Milan – schon seit meiner Kindheit.
Deine Ziele mit Novi Pazar?
Kurzfristig wollen wir raus aus dem Tabellenkeller. Langfristig wollen wir uns weiterentwickeln und wieder oben angreifen.
Welche Medien erreichen euch junge Spieler heute?
Vor allem Social Media, Apps und Plattformen wie FuPa. Klassische Medien spielen eine kleinere Rolle.
Was sollte im Berliner Fußball verbessert werden?
Grundsätzlich läuft vieles gut. Bei den Schiedsrichtern könnte man noch mehr auf Konstanz achten.