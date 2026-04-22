Novis Ahmadi glänzt mit Doppelpack

Mohammad Nour Ahmadi – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Spieler der Woche ist Mohammad Nour Ahmadi vom Bezirksligisten Novi Pazar

Mohammad Nour Ahmadi hat beim 4:0-Sieg von Novi Pazar gegen den Köpenicker FC II mit zwei Toren und einer Vorlage überzeugt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler war damit an drei Treffern direkt beteiligt und wurde für seine Leistung zum FuPa Spieler der Woche gewählt. FuPa Berlin stellt vielen Fragen an den Mittelfeldspieler:

Das waren deine ersten Tore in der Saison, warum läuft es so gut bei dir? Ich habe in den letzten Wochen viel Vertrauen vom Trainer bekommen und fühle mich körperlich sehr gut. Wir haben im Training viel an unseren Abläufen gearbeitet, gerade im letzten Drittel. Dass jetzt die Tore kommen, freut mich natürlich – aber am Ende zählt für mich vor allem, dass ich der Mannschaft helfen kann.

Ihr wart vor der Saison Aufstiegskandidat, warum ist es anders gekommen? Wir haben einen sehr guten Kader und entsprechend hohe Erwartungen gehabt. Aber im Fußball passieren Dinge, die man nicht planen kann. Wir hatten viele verletzte Spieler und auch der Fastenmonat hat eine Rolle gespielt. Trotzdem verstecken wir uns nicht hinter Ausreden – wir machen weiter. War der Sieg gegen Köpenick ein Befreiungsschlag? Der Sieg war extrem wichtig für uns, vor allem mental. Ob es ein Befreiungsschlag war, wird sich zeigen – aber er gibt uns definitiv Selbstvertrauen.

Mohammad Nour Ahmadi – Foto: Privat