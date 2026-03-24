 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Novi Pazar visiert Kreisliga an - Vierte Pleite für Adler

21.Spieltag: Alle Begegnungen der Bezirksliga-Staffel 3 in der Nachschau

von far · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser
Das waren noch andere Zeiten bei Novi
Das waren noch andere Zeiten bei Novi – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der 21. Spieltag bestätigt das enge Rennen an der Spitze der Bezirksliga Staffel 3: Dersim II und Teutonia II stehen auf direkten Aufstiegsplätzen – trotz der überraschenden Niederlage von Teutonia bei Staaken II. Verfolger Adler Berlin verliert dagegen weiter an Boden und kassiert die vierte Pleite in Folge. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu: Novi Pazar rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz, Brandenburg 03 steht mit null Punkten vor dem sicheren Gang in die Kreisliga. Auch Makkabi II steckt weiterhin tief im Kellerkampf.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
4
0
Abpfiff

Victoria Friedrichshain wird seiner Favoritenrolle gegen Schlusslicht Brandenburg 03 gerecht. Maximilian Hake eröffnet früh, später erhöhen Tamm o Steinke und Mohammed Qasmi. Brandenburg bleibt chancenlos und verharrt abgeschlagen am Tabellenende.

So., 22.03.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
2
1
Abpfiff

Staaken II landet einen wichtigen Sieg gegen Teutonia II und bremst den direkten Konkurrenten aus. Nico Rohdes bringt die Gastgeber in Führung, später erhöht Jakob Lummert. Teutonia kommt durch Collin Huthmann noch einmal heran, kann die Niederlage aber nicht abwenden und verpasst es, allein an die Spitze zu springen.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
1
0
Abpfiff

Friedrichshagener SV entscheidet das Verfolgerduell gegen Adler Berlin knapp für sich. Lennart Werner sorgt bereits früh für die Führung. In einer intensiven Partie verteidigt Friedrichshagen den Vorsprung konsequent und bleibt oben dran, während Adler einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss.

So., 22.03.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
5
2
Abpfiff

Schwarz-Weiß Spandau gewinnt ein torreiches Spiel gegen Einheit Pankow. Luke Möllers trifft früh doppelt, auch Aras Hussein und Osama Zabad tragen sich in die Torschützenliste ein. Pankow bleibt durch Treffer von Niclas Wolf und Maurice Voigt im Spiel, kann die Niederlage aber nicht verhindern.

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
3
1
Abpfiff

BSC Rehberge sichert sich einen verdienten Heimsieg gegen Concordia Britz. Jaworski bringt sein Team in Führung, kurz darauf legt Bilal El-Ahmad nach. Nach dem Anschlusstreffer von Maximilian Höhle bleibt Rehberge stabil und macht mit einem weiteren Treffer alles klar.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
1
6
Abpfiff

BFC Meteor 06 II feiert ein echtes Torfestival beim Köpenicker FC II. Cenk Atabas trifft mehrfach schon früh und ebnet den klaren Sieg. Soner Demiryürek und Aytac Herdem erhöhen noch vor der Pause, später legt Fredy Balde nach. Köpenick gelingt durch Amon Noel Lüder nur Ergebniskosmetik und bleibt im Mittelfeld.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
0
3
Abpfiff

BSV Dersim II untermauert seine Spitzenposition mit einem souveränen Auswärtssieg beim Weißenseer FC. Max Kruse bringt die Gäste in der ersten Hälfte in Führung und bleibt auch danach auffällig. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Kaya Gencer und Hakan Günaydin. Dersim bleibt damit punktgleich an der Spitze und stellt einmal mehr seine Offensivqualität unter Beweis.

So., 22.03.2026, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
3
2
Abpfiff

Der TuS Makkabi II gewinnt ein dramatisches Spiel mit 3:2 gegen den 1. FC Novi Pazar. Philip Asare bringt sein Team in Führung, bevor Aleksandar Mihailovic ausgleicht. Mehdi Bencheikh dreht die Partie zugunsten der Gäste, doch Benjamin Wedekind stellt den Ausgleich her. Schließlich sorgt erneut Philip Asare mit seinem zweiten Treffer für den späten Sieg.

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