Novi Pazar verlängert mit Trainer, neuer sportlicher Leiter bei BW

– Foto: Frank Arlinghaus, Frank-Rainer

Bezirksligist Novi Pazar hat mit Volkan Güney verlängert. Damit will der Verein den eingeschlagenen Weg mit Kontinuität fortsetzen. Güney übernahm das Amt vor der laufenden Saison. Novi Pazar ist derzeit 10. der Bezirksliga Staffel 3.

Marcel Klebe ist Trainer der 1. Herren bei BW Spandau, übernimmt ab sofort zusätzlich die Position des sportlichen Leiters im Herrenbereich. Zur kommenden Spielzeit werden Matthias Wolk und Karsten Brand die neuen Trainer des Bezirksligisten.

Der SC Staaken hat mit zwei weiteren Spielern verlängert. Torjäger Efraim Gakpeto , der bisher 22 Tore in der laufenden Spielzeit erzielte, und Fabio Hackbarth bleiben über die Saison hinaus. Mit Colin Ulrich (Torhüter) und Julien Holdack (Stürmer) rücken zudem zwei talentierte Spieler aus der eigenen U19 auf.

BW Spandau hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Bezirksligist holt mit Heiko Przybilla einen Landesligaspieler zurück. Der 28-Jährige spielte bereits 2020/21 bei Blau-Weiss, lief davor und danach jahrelang für den SSC Teutonia auf, u.a. auch in der Berlin-Liga.

Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat seinen Vorbereitungsplan für den anstehenden Sommer präsentiert. Darin enthalten sind auch zwei Testspiele gegen Berliner Regionalligisten. Am 03.07. gastiert die VSG Altglienicke in Willmersdorf. Einen Tag später trifft Hertha BSC II in Peitz auf die Lausitzer.

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