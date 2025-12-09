Novi Pazar überrascht Britz, Teutonia II schockt Max Kruse

Spitzenreiter Adler Berlin feiert einen Kantersieg gegen Meteor 06 II, während Verfolger Teutonia 99 II das direkte Duell bei Dersimspor II um Ex-Bundesliga-Profi Kruse für sich entscheidet. Britz unterliegt zuhause überraschend Novi Pazar und verliert den Anschluss nach ganz oben. Weißensee reagiert auf die interne Krisensitzung mit einem kräftigen Aufwärtswinde, im Tabellenkeller sammeln Victoria Friedrichshain, Rehberge und Pankow wichtige Punkte.

Brandenburg 03 geht zunächst durch Abduev in Führung. Schon zuvor hat Alter für Pankow getroffen, sodass die Gäste kurz nach dem Rückstand wieder ausgleichen. Noch vor der Pause ziehen die Gäste dann davon: Krisch und Zeiter sorgen für eine klare Führung zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel baut Pankow den Vorsprung weiter aus: Erneut Alter, dazu Knobloch, Donatelli und noch einmal Krisch treffen für die Gäste. Pankow steht damit bei 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Brandenburg 03 bleibt weiter sieglos am Tabellenende und steht mit einem negativen Punktestand ganz unten.

Staaken erwischt den besseren Start und geht früh durch Gigold in Führung. Nach der Pause dreht Victoria das Spiel: Kischke trifft zweimal innerhalb kurzer Zeit und stellt auf Heimsieg. In der Nachspielzeit sorgt Hake für den dritten Treffer der Gastgeber. Victoria verschafft sich mit nun 14 Punkten etwas Luft im Tabellenkeller, Staaken bleibt bei 10 Zählern im direkten Abstiegsbereich.

Rehberge geht im ersten Abschnitt durch Rohde in Führung und baut den Vorsprung noch vor der Pause durch Shiref aus. Köpenick bleibt lange ohne Torerfolg und kommt erst kurz vor Schluss durch Klauke heran, mehr ist aber nicht drin. Rehberge sammelt mit dem Heimsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf und steht nun bei 14 Zählern. Köpenicker FC II bleibt bei 20 Punkten auf Rang acht.

Nach torloser erster Hälfte geht Spandau im zweiten Durchgang zunächst in Führung, als Miguel für die Gäste trifft. In der Schlussphase dreht Friedrichshagen die Partie: Zuerst sorgt Hujer für den Ausgleich, wenig später bringt Haupold die Hausherren nach vorne. In der Nachspielzeit legt Hujer noch einmal nach und stellt den Endstand her. Friedrichshagen schiebt sich mit nun 25 Punkten auf Rang fünf heran, Spandau bleibt trotz der Niederlage mit 23 Punkten im oberen Mittelfeld.

Im Spitzenspiel bei Dersimspor II setzt sich Teutonia 99 II knapp durch. Das einzige Tor fällt noch vor der Pause, als Kundmüller für die Gäste trifft. Dersimspor II um Ex-Profi Kruse findet trotz großer Offensivkraft kein Mittel zum Ausgleich. Teutonia II steht nach dem Auswärtssieg bei 31 Punkten und bleibt direkt hinter Tabellenführer Adler. Dersimspor II verharrt bei 28 Zählern auf Rang drei und verliert im Titelrennen etwas an Boden.

Spitzenreiter Adler Berlin gewinnt deutlich gegen Meteor 06 II. Früh im Spiel bringt Küc die Gastgeber in Führung. Noch im ersten Durchgang legt Kluth nach, Koelle erhöht, und erneut Kluth sorgt dafür, dass Adler bereits zur Halbzeit klar vorne liegt. Nach dem Seitenwechsel treffen zunächst Abdallah und erneut Kluth, später baut Gürbüz den Vorsprung weiter aus. In der Schlussphase gelingt El-Safadi für Meteor nur noch Ergebniskosmetik. Mit dem klaren Heimsieg festigt Adler Berlin Platz eins mit 32 Punkten. Meteor 06 II bleibt im Tabellenmittelfeld bei 17 Zählern.

Weißensee meldet sich nach der jüngsten Krisensitzung eindrucksvoll zurück. Im ersten Durchgang entscheidet die Mannschaft das Spiel praktisch schon: Hofmann trifft zweimal, Thieme legt kurz darauf ebenfalls mit einem Doppelpack nach. Makkabi gibt zur zweiten Halbzeit auf (Weißensee Sportdirektor Brian Schmidt). Mit 24 Punkten klettert der WFC zurück in die obere Tabellenhälfte. Makkabi II verharrt mit 14 Punkten in der gefährdeten Zone.