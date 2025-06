Novi Pazar abgestiegen - Hermsdorf hofft auf Marienfelde

Der Abstieg des 1. FC Novi Pazar steht nach der Niederlage gegen Neukölln endgültig fest. Kühn bringt die Gäste vor der Pause in Führung, Zamel kann für Novi noch ausgleichen. Doch Al-Ali und Schmidt stellen im Schlussspurt den Auswärtssieg sicher.

Nach einer schwachen ersten Hälfte drehen die Berliner Amateure in der zweiten Halbzeit groß auf. Kanté und Zimpel bringen Stern 1900 II zunächst mit 2:0 in Front, doch Law und van Bürck gleichen aus. Erneut Law und später Müller sorgen für die Wende zugunsten der Gastgeber. Stern II rutscht damit in die Abstiegszone.