Novi holt einen Punkt aus acht Spielen - Dersim II patzt

Der nachgeholte 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 bringt Bewegung ins Aufstiegsrennen: Spitzenreiter Dersim II stolpert überraschend, während Adler Berlin und Friedrichshagener SV wichtige Siege einfahren. Auch im Tabellenkeller fallen deutliche Entscheidungen.
Concordia Britz (5.) erfüllt die Pflicht beim punktlosen Schlusslicht Brandenburg 03 (16.). Christopher Schneider bringt die Gäste früh in Führung, Lionel Krampah und Joao Victor Souza Rosa bauen den Vorsprung aus. Nach dem Anschluss durch Serdar Mike Nather erhöhen Krampah und Benedikt Schmidtmann erneut deutlich.
Weißenseer FC (6.) gewinnt ein enges Spiel bei Schwarz-Weiß Spandau (7.). Antonio Meira Machado bringt die Gäste früh in Führung, Leonit Leci und Kingsley Ikechukwu Okoye machen die Partie zwischenzeitlich spannend. Doch Lukas Jung bringt Weißensee vorher in Front, ehe Enrico Gaertner spät den Sieg sichert.
BSC Rehberge (8.) dreht die Partie bei Meteor 06 II (13.). Cenk Atabas bringt die Gastgeber früh in Führung, doch nach der Pause treffen Madjou Barry und Slawomir Grzegorz Jaworski für die Gäste zum Auswärtssieg.
Adler Berlin (2.) zeigt Moral und dreht das Spiel bei Teutonia II (3.). Pascal-Joel Kundmüller und Samet Yalcin bringen Teutonia früh in Front, doch nach der Pause schlagen Jaser Nasif, Julio Cesar Yugar Koelle und Metin Gürbüz zurück. In der Schlussphase sorgt Timo Kluth für die Entscheidung.
Einheit Pankow (12.) überrascht Spitzenreiter Dersim II (1.) deutlich. Jonas Krauß bringt die Gastgeber nach der Pause in Führung, Etienne Peth legt mit einem Doppelpack nach. Dersim gelingt nur noch ein später Treffer durch Max Kruse.
Der Friedrichshagener SV (4.) setzt sich auswärts beim abstiegsbedrohten Novi Pazar (15.) durch und bleibt dran an der Spitzengruppe. Nach torloser erster Hälfte bringt Albrecht Leontin Piethe die Gäste nach der Pause in Führung und legt später den zweiten Treffer nach. In acht Spielen holt Novi Pazar nur einen Punkt. Und schlittert immer tiefer in den Abstiegssumpf.
Victoria Friedrichshain (10.) nimmt wichtige Punkte bei Köpenick II (11.) mit. Mohammed Qasmi bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Maximilian Hake erhöht direkt danach. Max Haupt verkürzt zwar im zweiten Abschnitt, doch dabei bleibt es.
SC Staaken II (9.) feiert einen klaren Auswärtssieg bei Makkabi II (14.). Früh sorgen Nico Rohdes und Erhan Bahceci für die Richtung, Olushi Frank Edu erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel treffen zudem Sheikh Musa Resho und zweimal Jakob Lummert. Makkabi kann nur Ergebniskosmetik betreiben. Ist stark abstiegsbedroht.
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