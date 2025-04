Novi bittet Wittenau zum Kellertanz

Für FSV Hansa 07, aktuell Tabellenzehnter mit 27 Punkten, ist diese Partie gegen den Zwölften SFC Stern 1900 II (22 Punkte) ein kleiner Befreiungsschlag möglich. Das Team von Jesko Borchert kommt mit Rückenwind: Ein beeindruckendes 7:1 am letzten Spieltag gegen Schwarz Weiß Neukölln und elf Saisontore von Julius Mattmüller zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Patrick Büch und sein Team aus Steglitz hingegen zeigten zuletzt mit einem 3:0-Sieg gegen Berolina Mitte, dass sie nicht absteigen wollen

Der Tabellenelfte FC Internationale II (27 Punkte) steht gegen das mögliche Aufstiegsteam SSC Südwest 1947 (Platz 2, 49 Punkte) vor einer Mammutaufgabe. Im Hinspiel setzte es eine herbe 1:5-Klatsche. Trainer Oliver Bass muss vor allem auf seine Offensive um Alec Even Hinderlich (11 Tore) hoffen. Doch Marco Passeckel und seine Südwest-Truppe sind auf Kurs Berlin-Liga. Am letzten Spieltag siegten sie souverän 3:0 bei den Berliner Amateuren. Mit Spielern wie Mohamed Rayen Chafra (9 Tore) und Lenard Greiner (7 Tore, 4 Assists) hat Südwest reichlich Qualität. Drei Punkte sind Pflicht – will man im Aufstiegsrennen an Blau Weiß 90 dranbleiben.