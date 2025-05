Novi am Abgrund - Blau-Weiß 90 fast aufgestiegen

Blau-Weiß 90 marschiert unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft und kratzt nach dem 5:0-Auswärtssieg in Wittenau an der 100-Tore-Marke. Auch wenn der Titel noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, sendet die Offensive des Spitzenreiters ein deutliches Signal.

Im Rennen um die Verfolgerplätze lässt der VfB Hermsdorf Federn. Das 2:2 gegen Stern 1900 II kostet wichtige Punkte, während der SSC Südwest eindrucksvoll zurück in die Spur findet und den FC Liria nach der Pause klar dominiert – Endstand 9:2.

Der FSV Hansa 07 erlebt eine erfolgreiche Woche mit zwei Siegen und dürfte sich mit nun 33 Zählern aller Abstiegssorgen entledigt haben. Ganz anders die Situation bei Internationale II: Die Rückrunde verläuft desaströs, das Team steckt tief im Tabellenkeller.

Die Sportfreunde Kladow bestätigen ihre starke Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte und belohnen sich mit einem knappen, aber verdienten Auswärtssieg. Auch Berolina Mitte punktet – wenn auch nur einfach. Wittenau dagegen bleibt in den letzten beiden Partien tor- und punktlos.

Besorgniserregend ist die Lage bei Novi Pazar. Der Klub steckt nicht nur sportlich in der Krise, auch strukturell kündigt sich ein Umbruch an. Der Verein will sich zur kommenden Saison neu aufstellen.