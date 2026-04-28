Novesia setzt im Topspiel gegen SF Vorst ein Ausrufezeichen

Immerhin zeigte Vorst im zweiten Durchgang ein ganz anderes Gesicht. Nach zwei Wechseln stabilisierte sich die Mannschaft deutlich. „Im zweiten Durchgang waren wir trotz einer Roten Karte plötzlich da, haben in Unterzahl gut gestanden und sogar zu Null gespielt“, sagte Ohligschläger. Ein Grund für die ausbleibenden Erfolge in den vergangenen Wochen sieht er in den personellen Engpässen: „Es fehlen zwölf Spieler, darunter auch Schlüsselspieler – und das schon seit einigen Wochen. Da geht hintenraus die Puste aus und wir können mit Wechseln nicht nachlegen. Es geht einfach nicht, das kann man irgendwann nicht mehr kompensieren, leider.“

Mit dem klaren Erfolg bleibt die DJK Novesia im Titel- und Aufstiegsrennen der höchsten Kreisklasse voll auf Kurs. Ferber weiß jedoch, dass auf ihn und seine Truppe noch harte Wochen warten: „Wir haben noch knackige Wochen vor uns, müssen jede Woche alles investieren und dann mal gucken, ob es am Ende reicht.“

Bei den Sportfreunden herrscht nach dem Dämpfer dagegen Ernüchterung. „Der Aufstieg hat sich damit erledigt, vielleicht ist es gut, dass wir das jetzt aus dem Kopf haben“, sagte Ohligschläger. Abhaken will er diese Spielzeit aber noch nicht: „Wir müssen die Saison vernünftig zu Ende spielen und nicht mit Füßen treten, was wir uns seit zwei Jahren erarbeitet haben.“