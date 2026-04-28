Novesia setzt im Topspiel gegen SF Vorst ein Ausrufezeichen

Die DJK Novesia hat im Spitzenspiel der Kreisliga A ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem unerwartet deutlichen 4:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Vorst untermauerte das Team aus dem Jahnstadion seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll.
Vor stattlicher Kulisse ließen die Neusser von Beginn an keinen Zweifel daran, wer dieses Topspiel bestimmen würde. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, spielten mutig nach vorne und belohnten sich mit vier sehenswert herausgespielten Treffern noch vor der Pause. Vorst fand dagegen über weite Strecken überhaupt nicht in die Partie und leistete sich zudem individuelle Fehler, die Novesia eiskalt bestrafte.
„Das war in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel von uns, ich habe echt nix zu meckern. Die Tore haben wir verdient und zur richtigen Zeit gemacht. Alle vier waren sehr schön rausgespielt“, lobte Novesia-Coach Darius Ferber seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff. Nach dem Seitenwechsel schaltete sein Team allerdings einen Gang zurück. „In der zweiten Hälfte stand Vorst kompakter und wir haben nicht mehr so viel investiert. Aber Lob an die Defensive, wir haben, glaube ich, genau einen Torschuss zugelassen“, resümierte Ferber zufrieden.
Der Vorster Trainer Patrick Ohligschläger nahm nach der Partie kein Blatt vor den Mund. „Es war so eindeutig wie es aussieht“, stellte er ziemlich bedient fest. „In der ersten Halbzeit haben die Jungs exakt gar nichts von dem umgesetzt bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten direkt ins Pressing gehen, hohe Laufbereitschaft zeigen, Novesia nicht zu spielbestimmend werden lassen, kompakt stehen. Davon hat nichts geklappt. Dazu kamen noch dumme Fehler vor den Toren.“ Der Frust war auch am Tag danach noch spürbar: „Die erste Hälfte war, glaube ich, der fußballerische Tiefpunkt, seit ich hier Trainer bin. Das war sehr ernüchternd, das muss ich noch verarbeiten.“
Immerhin zeigte Vorst im zweiten Durchgang ein ganz anderes Gesicht. Nach zwei Wechseln stabilisierte sich die Mannschaft deutlich. „Im zweiten Durchgang waren wir trotz einer Roten Karte plötzlich da, haben in Unterzahl gut gestanden und sogar zu Null gespielt“, sagte Ohligschläger. Ein Grund für die ausbleibenden Erfolge in den vergangenen Wochen sieht er in den personellen Engpässen: „Es fehlen zwölf Spieler, darunter auch Schlüsselspieler – und das schon seit einigen Wochen. Da geht hintenraus die Puste aus und wir können mit Wechseln nicht nachlegen. Es geht einfach nicht, das kann man irgendwann nicht mehr kompensieren, leider.“
Mit dem klaren Erfolg bleibt die DJK Novesia im Titel- und Aufstiegsrennen der höchsten Kreisklasse voll auf Kurs. Ferber weiß jedoch, dass auf ihn und seine Truppe noch harte Wochen warten: „Wir haben noch knackige Wochen vor uns, müssen jede Woche alles investieren und dann mal gucken, ob es am Ende reicht.“
Bei den Sportfreunden herrscht nach dem Dämpfer dagegen Ernüchterung. „Der Aufstieg hat sich damit erledigt, vielleicht ist es gut, dass wir das jetzt aus dem Kopf haben“, sagte Ohligschläger. Abhaken will er diese Spielzeit aber noch nicht: „Wir müssen die Saison vernünftig zu Ende spielen und nicht mit Füßen treten, was wir uns seit zwei Jahren erarbeitet haben.“