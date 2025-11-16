 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
FSV Vatan gewinnt wichtige Punkte im Kellerduell
FSV Vatan gewinnt wichtige Punkte im Kellerduell – Foto: Ralf Schmidt

Novesia Neuss siegt im Spitzenspiel, FSV Vatan zieht davon

Kreisliga A, Grevenbroich & Neuss: Novesia Neuss holt im Spitzenspiel den Dreier und zieht an Wevelinghoven vorbei. FSV Vatan gewinnt im Kellerduell und baut den Abstand auf die letzten Drei aus.

Schon wieder eine Niederlage für den BV Wevelinghoven: Bereits in der vergangenen Woche musste sich der bis dato Zweitplatzierte knapp geschlagen geben – gegen den direkten Verfolger DJK Novesia Neuss reichte es nur zu einer 0:1-Niederlage. Novesia steht jetzt auf dem zweiten Platz. FSV Vatan gewinnt wichtige drei Punkte gegen die Zweitvertretung des SVG Neuss-Weissenberg und kann den Abstand auf vier Punkte erhöhen. Das war der 14. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss

__________

Das war der 14. Spieltag:

__________

Das sind die nächsten Spiele:

15. Spieltag
Do., 27.11.25 20:00 Uhr Weissenberg II - SG Grimlinghaus...
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - FSV Vatan
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SF Vorst
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Grevenb.
So., 30.11.25 15:15 Uhr Reuschenberg - Wevelinghov.
So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Orken - Delhoven
So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Zons - Ge. Grefrath
So., 30.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia - SV Glehn

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SG Grimlinghaus...
So., 07.12.25 12:30 Uhr Weissenberg II - SF Vorst
So., 07.12.25 14:15 Uhr SG Orken - TuS Grevenb.
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Rosellen - Delhoven
So., 07.12.25 14:15 Uhr Reuschenberg - DJK Novesia
So., 07.12.25 14:45 Uhr FSV Vatan - SV Glehn
So., 07.12.25 14:45 Uhr FC Zons - Wevelinghov.
So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Straberg - Ge. Grefrath

>>> Zum Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss

Linus BienAutor