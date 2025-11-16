Novesia Neuss siegt im Spitzenspiel, FSV Vatan zieht davon

Schon wieder eine Niederlage für den BV Wevelinghoven: Bereits in der vergangenen Woche musste sich der bis dato Zweitplatzierte knapp geschlagen geben – gegen den direkten Verfolger DJK Novesia Neuss reichte es nur zu einer 0:1-Niederlage. Novesia steht jetzt auf dem zweiten Platz. FSV Vatan gewinnt wichtige drei Punkte gegen die Zweitvertretung des SVG Neuss-Weissenberg und kann den Abstand auf vier Punkte erhöhen. Das war der 14. Spieltag!
15. Spieltag
Do., 27.11.25 20:00 Uhr Weissenberg II - SG Grimlinghaus...
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - FSV Vatan
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SF Vorst
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Grevenb.
So., 30.11.25 15:15 Uhr Reuschenberg - Wevelinghov.
So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Orken - Delhoven
So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Zons - Ge. Grefrath
So., 30.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia - SV Glehn
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SG Grimlinghaus...
So., 07.12.25 12:30 Uhr Weissenberg II - SF Vorst
So., 07.12.25 14:15 Uhr SG Orken - TuS Grevenb.
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Rosellen - Delhoven
So., 07.12.25 14:15 Uhr Reuschenberg - DJK Novesia
So., 07.12.25 14:45 Uhr FSV Vatan - SV Glehn
So., 07.12.25 14:45 Uhr FC Zons - Wevelinghov.
So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Straberg - Ge. Grefrath