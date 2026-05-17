Novesia Neuss noch nicht aufgestiegen, Grefrath ist Meister

Neuss vor Aufstieg. – Foto: Norbert Jurczyk

Der Aufsteiger steht fest, doch dahinter bleibt es in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss eng: DJK Novesia Neuss verteidigte Rang zwei mit einem Punkt bei SV Germania Grefrath - Grefrath ist Meister, BV Wevelinghoven verkürzte den Abstand, und im Tabellenkeller endete das direkte Duell zwischen TuS Grevenbroich und TuS Reuschenberg torlos.

Der VfR Büttgen bleibt im Rennen um die Aufstiegsplätze und setzte sich in einer umkämpften Partie knapp gegen die SVG Neuss-Weissenberg II durch. Erst in der Schlussphase gelang Büttgen der entscheidende Treffer: Eric Roeber traf in der 78. Minute zum 1:0 und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern. Weissenberg fand keine Antworten mehr auf diesen Rückschlag. Für Büttgen bedeutet der Sieg wichtige Zähler im engen Kampf um Rang die Bezirksliga. Vorerst auf Rang drei darf der VfR vom Aufstieg träumen. Für Weissenberg II geht es um den Klassenerhalt.

Der BV Wevelinghoven nutzte das Remis der Novesia und verkürzte den Abstand auf Rang zwei. Trotz früher Unterzahl nach der Roten Karte gegen Antonio Helpenstein (7.) setzte sich Wevelinghoven gegen den SV Glehn mit 2:0 durch. Alican Korkmaz brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, ehe Milton Soares-Lamas in der 75. Minute den Endstand herstellte. Wevelinghoven bleibt damit mitten im Rennen um Platz zwei, während Glehn bei 41 Punkten stehen bleibt und den Anschluss an die obere Gruppe weiter verliert.

Der SV Rosellen setzte sich beim FSV Vatan Neuss mit 3:1 durch und festigte seinen Platz im gesicherten Mittelfeld. Entscheidend war die Phase zwischen der 31. und 37. Minute, in der Ahlonko Cedric Kponton dreimal traf und Rosellen früh klar in Führung brachte. Vatan kam erst spät durch Furkan Ayan zum 1:3 (85.), was am Ausgang nichts mehr änderte. Für den Aufsteiger bleibt die Situation schwierig, weil er mit 17 Punkten weiter auf Rang 15 steht. Rosellen verbessert sich dagegen auf 40 Punkte.

Die SG Orken-Noithausen feierte einen deutlichen Auswärtssieg und verschaffte sich im Tabellenmittelfeld weiter Luft. Bei der SG Grimlinghausen/Norf brachte Alexander Schmidt die Gäste in Führung (17.), ehe Roman Kiselev auf 2:0 erhöhte (24.). Nach der Pause legte Kiselev seinen zweiten Treffer nach (47.), anschließend trafen erneut Schmidt (54.), Dennis Franica (71.) und Nico Appel (87.). Orken-Noithausen verbessert sich damit auf 34 Punkte. Grimlinghausen/Norf bleibt nach der deutlichen Niederlage bei 19 Zählern und gerät im Tabellenkeller weiter unter Druck.

Die Sportfreunde Vorst kamen gegen den FC Straberg nicht über ein 2:2 hinaus und bleiben damit hinter der Spitzengruppe zurück. Straberg ging durch Paul Mertes in Führung (23.), doch Daniel Markwica glich nur neun Minuten später aus (32.). Nach dem Seitenwechsel traf erneut Mertes zum 1:2 (60.), ehe Hamza Shraideh den Gastgebern zumindest noch einen Punkt rettete (67.). Vorst bleibt mit 47 Punkten Fünfter, während Straberg mit dem Remis im unteren Mittelfeld weiter kleine Schritte macht.

Im Kellerduell zwischen dem TuS Grevenbroich und dem TuS Reuschenberg blieb es torlos. Für beide Mannschaften war der Punkt zwar besser als eine Niederlage, im Kampf um Luft nach unten half das Remis aber nur bedingt weiter. Grevenbroich bleibt mit 20 Punkten hinter Reuschenberg, das nun bei 21 Zählern steht, und verpasste die Chance, den direkten Konkurrenten zu überholen. Weil keine Tore fielen, blieb auch der mögliche Befreiungsschlag aus. Für beide Teams bleibt die Lage im unteren Tabellendrittel angespannt.

Die DJK Novesia Neuss hat beim bereits aufgestiegenen Tabellenführer SV Germania Grefrath 1926 einen Punkt mitgenommen und damit Rang zwei behauptet. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Christian Bergmayer die Gäste in der 62. Minute in Führung. Grefrath, das auch nach dem feststehenden Aufstieg weiter stabil punktet, antwortete durch Jan-Lars Schuchardt, der in der 73. Minute zum 1:1 traf. Für Novesia ist der Punkt im Rennen um Platz zwei wichtig, auch wenn der Vorsprung auf Wevelinghoven auf einen Zähler geschmolzen ist. Die Grefrather feiern nach dem Abstieg auch die Meisterschaft.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven

So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: