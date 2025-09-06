Novesia-Cup: Nachfolger der Borussia wird gesucht Der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach gewann im vergangenen Jahr den Novesia-Cup und gehört auch am Sonntag zu den Favoriten.

______________

Mehr Anerkennung geht kaum: Obwohl die Profi-Nachwuchsteams von Borussia Mönchengladbach, vom 1. FC Köln und von Fortuna Düsseldorf am Samstag in die U14-Junioren-Runde des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) starten, wollen sie tags darauf unbedingt auch beim Novesia-Cup mit von der Partie sein. Das traditionsreiche Turnier für C-Junioren, das vor 27 Jahren in Neuss seine Premiere feierte, lockt immer wieder zahlreiche Topteams aus dem In- und Ausland an, so dass es einen Leistungsvergleich auf höchstem Niveau bietet. In Sache Austragungsort gibt es dabei in diesem Jahr eine Premiere: Am Sonntag geht das Turnier ab 10 Uhr erstmals auf der Anlage des TuS Reuschenberg im Neusser Südpark über die Bühne.

„Der Cup hat schon etwas von einer Westdeutschen Meisterschaft“, sagt Klaus Vossen, der seit der ersten Stunde dabei ist und immer noch die organisatorischen Fäden in den Händen hält, mit Blick auf das Teilnehmerfeld. Denn als es darum ging, ein attraktives Feld für die jüngste Auflage des Novesia-Cups zusammenzustellen, waren fünf der acht Startplätze schnell mit Mannschaften gefüllt, die in der vergangenen Saison in der WDFV-Nachwuchsrunde den Ton angaben.

Borussia Mönchengladbach gewann vor dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Rang fünf und acht belegten Schalke 04 und der VfL Bochum, die ebenfalls am Sonntag dabei sind. Hinzu kommen aus Norddeutschland die Talente des Erstligisten Werder Bremen. „Weil es im Norden nicht so eine hohe Dichte an Bundesligisten gibt und ein Vergleich auf diesem Niveau nur schwer möglich ist, kommen die Bremer immer gerne zu uns“, erklärt Vossen, der sich noch gut daran erinnern kann, dass Werder auch beim Novesia-Cup 2024 aus sportlicher Sicht zu überzeugen wusste.

Talente sollen sich zeigen

Dass der Novesia-Cup auch im Süden der Republik einen guten Ruf genießt, zeigt der Umstand, dass sich vor einigen Wochen der VfB Stuttgart bei Klaus Vossen gemeldet hat, um nach einem Startplatz zu fragen. Doch er musste den Schwaben einen Korb geben, weil das Feld schon lange besetzt war. Denn neben dem deutschen Profi-Nachwuchs wird mal wieder ein Team aus Belgien für internationales Flair sorgen. War im vergangenen Jahr noch Belisia Bilzen dabei, so wird das Nachbarland am Sonntag von der KAS Eupen vertreten, die in Neuss vor drei Jahren schon mal souverän gewonnen hatte. Ergänzt wird das Feld abermals durch eine lokale Komponente: Mit der Auswahl Rhein-Kreis Neuss vom DFB-Stützpunkt Norf bekommen heimische Talente die Chancen, sich mit einigen der besten Kicker ihres Jahrgangs zu messen.

Nicht unwahrscheinlich, dass einige Superstars von Übermorgen dabei sind. Schließlich spielten beim Novesia-Cups schon große Namen wie Manuel Neuer, Leroy Sané und Kai Havertz mit. „Die Trauben hängen natürlich hoch für die Jungs aus den heimischen Vereinen. Aber vielleicht ist die eine oder andere Überraschung möglich“, sagt Klaus Vossen. Betreut wird die U14-Kreiswauswahl seit dem Sommer von Sinan Muslu, der allerdings schon in der vergangenen Saison im Trainerteam dabei war und die Spieler gut kennt. Sie kommen hauptsächlich aus den Vereinen SVG Weißenberg, SV Glehn, Bayer Dormagen und DJK Hoisten. Im ersten Spiel steht übrigens gleich ein Kracher an, um 10.30 Uhr geht’s gegen den 1. FC Köln.

Borussia und Effzeh in Favoritenrolle

Doch auch wenn die Muslu-Schützlinge das Zeug haben, sich gegen den Profi-Nachwuchs gut zu verkaufen, werden sie höchstwahrscheinlich nichts mit dem Turnierausgang zu tun haben. „Meine Favoriten sind Gladbach und Köln“, erklärt Klaus Vossen, der nach wie vor ein exzellenter Kenner des Nachwuchsfußballs im Westen ist. Im vergangenen Jahr holten sich die Borussen den Titel in einer wahren Hitzeschlacht durch einen 1:0-Sieg gegen Schalke. Damals wurde noch auf der Wolker-Anlage gekickt, doch die stand dieses Jahr nicht zur Verfügung. Aus der Stadtverwaltung kam der Vorschlag, nach Reuschenberg zu wechseln. Dort gibt es einen exzellenten Naturrasen, auf dem zuletzt sogar der Karlsruher SC vor dem Zweitliga-Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf (0:0) trainierte.

„Eine tolle Anlage, die auch noch über einen guten Kunstrasen verfügt und damit bestens für unser Turnier geeignet ist“, betont Klaus Vossen, der auch die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Platzwart Sven Ratzlow lobt. Weil am Sonntag auch das Wetter (trocken und milde Temperaturen) mitspielen soll, scheint bis zum Endspiel ab 16.15 Uhr einem Tag mit jeder Menge hochkarätigem Jugendfußball nichts im Wege zu stehen. Dementsprechend hofft Vossen auf viel Zuschauerzuspruch und hat in dem Zusammenhang einen Wunsch: „Die Mannschaften der Profivereine bringen immer viele Fans mit. Aber die Neusser sind da sehr zurückhaltend. Es wäre toll, wenn sich das dieses Jahr mal ändern würde.“