November-Abschluss gegen Darmstadt

Vier Wochen liegt der letzte Einsatz in der URSAPHARM-Arena bereits zurück – jetzt geht es für die SV Elversberg endlich wieder in ein Heimspiel an der Kaiserlinde. Zum Abschluss des Monats und zum 14. Spieltag dieser Zweitliga-Saison empfängt das Team von Trainer Vincent Wagner an diesem Sonntag, 30. November, um 13.30 Uhr den Tabellennachbarn SV Darmstadt 98.

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder ein Heimspiel haben“, sagt Vincent Wagner: „Vor allem, nachdem wir am letzten Wochenende dann auch noch die drei Punkte in Karlsruhe geholt haben.“ Erfolgreich und torreich lief der vergangene Spieltag dabei auch für den kommenden Gegner aus Darmstadt, der mit einem 4:2-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth aus der Länderspielpause gekommen ist. Insgesamt läuft die bisherige Zweitliga-Saison für die Lilien äußerst gut. Erst zwei Mal musste der SV Darmstadt 98 ein Spiel ohne Punkte beenden – ein Topwert, auf den ansonsten nur der Tabellenführer SC Paderborn 07 kommt.

„Darmstadt ist in vielen Mannschaftsteilen sehr ausgeglichen unterwegs und offensiv mit der kompletten Viererreihe auf jeden Fall gefährlich“, sagt Vincent Wagner und ergänzt: „Mit Florian Kohfeldt haben sie einen Trainer, der auch schon lange in der Bundesliga gearbeitet hat. Wenn man es dann noch schafft, im Sommer einen Topstürmer wie Isac Lidberg zu halten, dann kommt man am Ende nicht um eine gewisse Favoritenrolle herum. Die Qualität ist bei Darmstadt auf jeden Fall da – es kommt am Sonntag ordentlich was auf uns zu.“ Im SVE-Kader sieht es dabei insgesamt weiterhin gut aus. Manuel Feil, der am vergangenen Wochenende gefehlt hat, kann voraussichtlich in diesen Tagen ebenso wieder einsteigen wie Luca Schnellbacher, der Anfang der Woche angeschlagen passen musste.