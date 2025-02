Noukoumo fällt zum Oberliga-Auftakt für St. Tönis verletzt aus

In der Oberliga rollt an diesem Wochenende wieder der Ball. Am zweiten Rückrundenspieltag ist der SC St. Tönis bei den Sportfreunden Niederwenigern zu Gast. Für das Überraschungsteam von Trainer Bekim Kastrati tabellarisch eine vermeintlich dankbare Aufgabe zum Auftakt, denn die Gastgeber starten als Drittletzter in den Rest der Saison. Kastrati sieht seine Mannschaft nach dem letzten Testspiel unterdessen auch gut gerüstet, mahnt aber aus zwei guten Gründen, den Gegner sehr ernst zu nehmen: „Im ersten Spiel nach der Vorbereitung weiß man nie so recht, wo man steht. Niederwenigern hat sich außerdem gut gefangen und verstärkt. Das wird ein kompliziertes Spiel für uns, in dem wir aber natürlich alles daran setzen werden, die Punkte zu holen“.