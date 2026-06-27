"Notwendiger Umbruch": Groß-Gerau II stellt sich neu auf

Wolfgang Kühn wird künftig die zweite Mannschaft des VfR trainieren. – Foto: VfR Groß-Gerau

Die zweite Mannschaft des VfR Groß-Gerau befindet sich im Umbruch. Der neue Trainer der Zweiten, Wolfgang Kühn, und der sportliche Leiter des VfR, Patrick Szaguhn, strukturieren den Kader um und bauen ein neues Team auf. Kühn spricht über das Konzept der Mannschaft und die Beweggründe für einen Neuanfang.

Wolfgang Kühn hat vergangene Saison noch die Mannschaft von Viktoria Klein-Zimmern trainiert und fängt zur neuen Spielzeit bei Groß-Gerau II an. "Ich hatte in Klein-Zimmern menschlich eine sehr schöne Zeit", erzählt Wolfgang Kühn. Allerdings komme er nicht mehr mit der Art klar, wie Amateurfußball zurzeit gelebt wird.

"Gefühlt ist alles wichtiger, als der Fußball, die jungen Spieler sehen teilweise keine Verbindlichkeit mehr", erklärt der Trainer.

Eigentlich wollte er als Trainer aufhören, bis zu einem längeren Gespräch mit Patrick Szaguhn, in dem Szaghuhn von seinem Vorhaben mit der zweiten Mannschaft berichtet hat. "Wir kennen uns schon länger, da wir zusammen arbeiten und er hat mich davon überzeugt, dem ganzen eine Chance zu geben", sagt Kühn.

Groß-Gerau II soll komplett neu aufgestellt werden. Die Mannschaft ist als U23-Team konzipiert. "Wir wollen junge und hungrige Spieler", sagt Kühn. Die Spieler sollen aus der eigenen Jugend kommen, aber Groß-Gerau II soll auch eine Anlaufstation für junge Spieler aus der Umgebung werden.

Die Kaderplanung

Aus dem Kader von letzter Saison bleiben lediglich zwei Spieler erhalten. Alle anderen werden das Team verlassen. "Teilweise gehen die Spieler, weil sie sich mal woanders ausprobieren wollen, teilweise sind wir aber auch zu dem Schluss gekommen, dass einige nicht mehr in den Anspruch der neuen Mannschaft passen", sagt der Trainer.

"Wir haben schon einen gewissen Anspruch an das Profil der Spieler", fügt er hinzu. Das Team wird also beinahe komplett neu aufgestellt. "Das ist ein gewollter Umbruch, aber auch ein notwendiger", erklärt Kühn.

Daher wird die U23 zur neuen Saison zahlreiche Neuzugänge begrüßen. Aus der eigenen U19 rücken mit Luc Peer, Felix Schäfer, Anas ElQuarichi, Tiyam Zohab, Nursal Delihasan, Paul Märzhäuser, Mert Celebi, Amir Lamkadmi, Viktor Barac, Ilias Maouch und Deniz Sakal gleich elf Talente in den Kader auf.

Darüber hinaus verstärken Moritz Weingarten (FC Alsbach), Tarek Maouch (Klein-Gerau), Finn Baumann und Jonas Rippert (beide SV Weiterstadt U19), Oussim Zariouh und Noah Löhnert (beide SKV Büttelborn II), Nelmin Imamovic (SKG Bickenbach), Georgios Manafavas (St. Stephan U19), Muhamed Arkan (SV Weiterstadt), Henning Leiter (Viktoria Klein-Zimmern), Ben Büchsler (SV Erzhausen) sowie Karl Ditmer (Germania Weilbach) die Mannschaft.

Unterstützt wird Wolfgang Kühn an der Seitenlinie von Erkan Beyazal als Co-Trainer. Die beiden kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim SV Weiterstadt, wo Beyazal als Spieler und Kühn als Trainer tätig waren.

Ziele für die neue Spielzeit

Für das Team hat Wolfgang Kühn zwei verschiedene Ziele formuliert. Erstens sollen viele U23-Spieler den Sprung in die erste Mannschaft des VfR schaffen und dann Verbandsliga spielen. Außerdem soll die Mannschaft in ihrer eigenen Liga natürlich gut ankommen. "Wir wollen so schnell wie möglich in die obere Tabellenhälfte gelangen", sagt der Trainer.