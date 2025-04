Nothelfer wachsen über sich hinaus - Uffing schlägt Haunshofen

Den Uffingern schwante vor dem Duell gegen Haunshofen Übles. „Es ist unglaublich und langsam auch nicht mehr witzig“, sagt Trainer Florian Neuner über den personellen Aderlass. Bei acht seiner Fußballer, die sich normalerweise allesamt einen Platz in der ersten Elf ausrechnen dürfen, war aufgrund von Verletzungen oder einer Sperre nicht an einen Einsatz zu denken. Doch stattdessen sprangen einfach Spieler aus der zweiten Reihe in die Bresche und sorgten für einen souveränen 3:1-Erfolg.

Neuner griff tief in die Trickkiste und verhalf Jan Appel, Merlin Eulenburg und Benedikt Gareis zu ihren Saisondebüts. Wann Letzterer zuletzt für den SVU auflief, daran erinnert sich nicht einmal mehr der Coach. „Das ist schon lange her.“ Doch seinen Torriecher Gareis nicht verloren. Binnen drei Minuten sorgte er mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung. Erst verlängerte er einen Freistoß von Martin Weingand mit dem Scheitel über Gästekeeper Johannes Hoyer hinweg, dann setzte er einen Heber in die Maschen. Der perfekte Start nach 24 Minuten. Auf einen Leckerbissen folgte sogleich der nächste: Christian Englbrecht chippte einen Ball in den Strafraum und Leo Rathgebs Annahme mit rechts und Abschluss mit links waren ein und dieselbe Aktion. Eigentlich das beruhigende 3:0 noch vor der Pause. Wäre da nicht ein weiteres Traumtor von Eulenburg gewesen. Sein Kopfball landete direkt unter der Querlatte. Einziger Knackpunkt: Sein Treffer landete im eigenen Gehäuse. Das änderte jedoch nichts am Spielverlauf. Haunshofen kam nicht mehr zu nennenswerten Gelegenheiten. Neuner ist voll des Lobes: „Die Jungs sind so eine geile Truppe. Da bin ich echt stolz drauf.“