"Notgoalie" Schäfer hält den Überraschungssieg fest

Zu einem nicht unbedingt erwarteten, aber durchaus verdienten Sieg kam unsere Reserve beim Tabellenzweiten, dem die Niederlage im Kampf um die Meisterschaft einen deutlichen Dämpfer verpasste. Dabei musste die SGM aus Personalmangel erneut im Flex-Modus antreten.

Jonas Villinger brachte sein Team bereits nach sechs Minuten nach einem Eckball per Kopf mit 0:1 in Führung, bis zur Pause passierte dann vor beiden Toren nichts Nennenswertes. Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber aber ihre Angriffsbemühungen und kamen in den Anfangsminuten auch gleich zu zwei hochkarätigen Torchancen, die jedoch von Aushilfstorwart Dominik Schäfer beide Male glänzend zur Ecke abgewehrt wurden. Nach knapp einer Stunde gelang den Einheimischen dann aber doch der nicht unverdiente Ausgleich. Doch darüber konnten sie sich nicht lange freuen, denn nur vier Minuten später brachte der eingewechselte Christoph Gümbel nach einem gelungenen Angriff sein Team wieder mit 1:2 in Front. Die Platzherren waren danach zwar meist überlegen, doch Spielertrainer Dominik Schäfer war stets aufmerksam und zugleich der ruhende Pol im Tor und so brachten er und seine Mannschaft den knappen Vorsprung ins Ziel.