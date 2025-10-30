Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Kaum mehr hinsehen konnten Dominik Schwarz (li.) und Alexander Geiger vergangene Woche in Geretsried. Zuhause gegen Heimstetten will der Sturm eine Reaktion zeigen auf die höchste Saisonpleite. – Foto: Sven Leifer
Note 6: »In allen Mannschaftsteilen ungenügend« - Reaktion gefordert
Freitag - 17. Spieltag: Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der FC Sturm Hauzenberg den SV Heimstetten um Cheftrainerin Sarah Romert
Sie hatten sich so viel vorgenommen, wollten den Schwung aus dem Sechzig-Sieg mitnehmen und endlich auch auswärts erfolgreich sein. Rausgekommen ist dann für den FC Sturm Hauzenberg vergangene Woche beim Mitaufsteiger TuS Geretsried: Die höchste Niederlage der laufenden Saison! Mit 0:5 wurde der Sturm im Oberland abgewatscht. Das war heftig, das saß. Und mit einem derartigen Einbruch war nur eine Woche nach dem Coup gegen die Junglöwen auch nicht zu rechnen. Intensive Ursachenforschung war also in dieser Woche angesagt unterm Staffelberg, damit es am morgigen Freitagabend wieder deutlich besser läuft. Zum Abschluss der Hinrunde kommt der SV Heimstetten ins Staffelbergstadion. Der ehemalige Regionalligist wird von der Ex-Junioren-Nationalspielerin Sarah Romert trainiert. Die 30-Jährige ist derzeit die einzige Frau, die einen Männer-Bayernligisten coacht. Der SVH belegt derzeit mit 20 Punkten einen durchwachsenen zehnten Tabellenplatz. Zuletzt lief`s ebenfalls nicht rund, in Kirchanschöring und zuhause gegen Landsberg setzte es zwei Niederlagen in Folge. Wer wird am Halloween-Abend also wem das Gruseln lehren? Anstoß im Staffelbergstadion ist um 19:30 Uhr.
Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz meint vor der Partie: "Zum Abschluss der Hinrunde treffen wir mit Heimstetten auf eine spielstarke Mannschaft, die vor allem in der Offensive mit Lukas Riglewski, Yamin H-Wold oder auch Dominique Girtler über viel Qualität und Tempo verfügt. Unsere Leistung in Geretsried war in allen Mannschaftsteilen und sportlichen Belangen ungenügend. Wir wollen daheim aber eine Reaktion zeigen und die Grundtugenden im Fußball wieder zu 100 Prozent abrufen und nicht leer ausgehen."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Alexander Kretz und Johannes Stingl sind wieder fit und mit im Kader dabei. Ansonsten gibt es keine Veränderung im Vergleich zu den vergangenen Wochen, von den Langzeitverletzten kehrt keiner zurück.
Im August 2016 begegneten sich die beiden Kontrahenten zum ersten und bislang einzigen Mal in einem Pflichtspiel. Damals setzte sich der Sturm im Totopokal im Elfmeterschießen durch. – Foto: Robert Geisler
Bislang einmal kreuzten die beiden Klubs in einem Pflichtspiel die Klingen. Im August 2026 setzte sich der Sturm in der zweiten Runde des Totopokals mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen "Hoaschdeng" durch.