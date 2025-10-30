Note 6: »In allen Mannschaftsteilen ungenügend« - Reaktion gefordert

Sie hatten sich so viel vorgenommen, wollten den Schwung aus dem Sechzig-Sieg mitnehmen und endlich auch auswärts erfolgreich sein. Rausgekommen ist dann für den FC Sturm Hauzenberg vergangene Woche beim Mitaufsteiger TuS Geretsried: Die höchste Niederlage der laufenden Saison! Mit 0:5 wurde der Sturm im Oberland abgewatscht. Das war heftig, das saß. Und mit einem derartigen Einbruch war nur eine Woche nach dem Coup gegen die Junglöwen auch nicht zu rechnen. Intensive Ursachenforschung war also in dieser Woche angesagt unterm Staffelberg, damit es am morgigen Freitagabend wieder deutlich besser läuft. Zum Abschluss der Hinrunde kommt der SV Heimstetten ins Staffelbergstadion. Der ehemalige Regionalligist wird von der Ex-Junioren-Nationalspielerin Sarah Romert trainiert. Die 30-Jährige ist derzeit die einzige Frau, die einen Männer-Bayernligisten coacht. Der SVH belegt derzeit mit 20 Punkten einen durchwachsenen zehnten Tabellenplatz. Zuletzt lief`s ebenfalls nicht rund, in Kirchanschöring und zuhause gegen Landsberg setzte es zwei Niederlagen in Folge. Wer wird am Halloween-Abend also wem das Gruseln lehren? Anstoß im Staffelbergstadion ist um 19:30 Uhr.