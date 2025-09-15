Notarzt-Einsatz überschattet Sieg – Zorneding bangt um Florian Höger

Der TSV Zorneding gewinnt zuhause mit 2:1 gegen Bruckmühl. An diesem Tag liegt der Fokus aber auf dem Wohl von Zorneding-Spieler Florian Höger.

Ein Doppelpack von Maxi Hotz hat dem TSV Zorneding drei weitere Bezirksliga-Punkte beschert. Die Zornedinger gewannen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den SV Bruckmühl mit 2:1 (1:0). Der Erfolg war allerdings teuer erkauft. „Der Sieg hat einen sehr bitteren Beigeschmack“, erklärte TSV-Trainer Sascha Bergmann nach dem Schlusspfiff.

Unmittelbar nach dem Anpfiff krachte Zornedings Florian Höger mit einem Gegenspieler und mit Teamkollege Yazar Taskin zusammen und verletzte sich schwer. Höger musste direkt ausgewechselt und zu einer genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. „Es sah nicht gut aus. Wir hoffen natürlich, dass es nicht allzu schlimm ist und übermitteln ihm die besten Genesungswünsche“, so Bergmann.

Womöglich geschockt von Högers Verletzung taten sich die Zornedinger an diesem Nachmittag schwer gegen krisengeschüttelte Bruckmühler, die mit einer Sieglos-Serie von sechs Spielen in die Partie gegangen waren. „Es war von Beginn an kein guter Auftritt von uns und das hat sich auch so durchgezogen. Wir hatten viele Ballverluste und waren sehr hektisch“, kritisierte Bergmann.

Doch auch der SV Bruckmühl verpasste es, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Die erste gelungene Aktion der Gäste, ein Fallrückzieher, wurde von Zornedings Torhüter Michael Pohn entschärft. „Pohni hat heute eine enorme Ruhe ausgestrahlt und uns sehr gutgetan“, lobte Bergmann seinen Schlussmann.

Die erste gefährliche Zornedinger Offensivaktion führte stattdessen direkt zum Führungstreffer. Taskin bediente Maximilian Hotz (38.) mit einem langen Diagonalball, den der Angreifer direkt mit links im gegnerischen Gehäuse unterbrachte.

Hotz-Doppelpack bringt die nächsten drei Punkte

Im zweiten Durchgang erhöhte Hotz (67.) mit seinem achten Saisontreffer auf 2:0, als er nach einem abgeblockten Taskin-Schuss zum Abschluss kam. Für den SV Bruckmühl reichte es danach nur noch zum späten Anschlusstreffer (88.). „Leider haben wir es nach dem 2:0 verpasst, das Spiel endgültig zu entscheiden. Wir müssen von Glück reden, dass wir es am Ende nicht noch leichtfertig aus der Hand gegeben haben“, bemängelte Bergmann.

„Meine Jungs sind direkt nach der Partie sehr selbstkritisch mit ihrer Leistung umgegangen. Das spricht für sie. Am Ende des Tages muss man aber auch mal mit einer schwächeren Leistung drei Punkte mitnehmen und das haben wir geschafft“, so der TSV-Coach. Durch den Sieg sprangen die Zornedinger in der Tabelle auf Rang acht. Am Dienstag gastieren sie im Kreispokal beim FC Biberg.