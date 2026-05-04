Not-OP bei Löwen-Legende Sascha Mölders

Schock-Nachricht aus dem OP-Saal. Sascha Mölders musste sich einer Notoperation unterziehen. Der Blinddarm des Ex-Löwen-Stars musste raus.
Eigentlich wollte Sascha Mölders an diesem Samstag als TV-Experte glänzen. Doch daraus wurde nichts – statt auf dem Weg zum Stadion landete der 41-Jährige auf dem Operationstisch. Mölders war auf dem Weg nach Großaspach, wo er für MagentaSport als Experte beim Drittliga-Spiel zwischen Stuttgart II und Rot-Weiss Essen hätte auftreten sollen. Doch plötzlich wurde aus dem TV-Auftritt ein medizinischer Notfall. Der frühere Stürmer des TSV 1860 München und des FC Augsburg musste notoperiert werden – sein Blinddarm musste heraus.
Auf Instagram meldete sich Mölders selbst zu Wort und ließ seine Fans wissen, was passiert war. „War gerade auf dem Weg nach Großaspach zum RWE Spiel als @magentasport Gast…plötzlich lag ich auf dem OP Tisch und musste mir meinen Blinddarm raus holen lassen (Samstags!!!!),“ schrieb er zu einem Foto aus dem Krankenhaus. Typisch Mölders: Selbst nach dem Aufwachen aus der Narkose interessierte ihn vor allem das Spielergebnis. „Regionalliga habe ich noch bis in den OP anschauen können und jetzt nach dem Aufwachen war meine erste Frage wie es beim RWE steht,“ so der 41-Jährige weiter.
Das Ergebnis hat ihn dann völlig überrascht: Stuttgart II fertigte den Drittplatzierten Essen mit 6:1 ab – ein Resultat, das gleichzeitig dem VfL Osnabrück den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Bundesliga bescherte. „Ich kann es nicht glauben“, sagte Mölders, der zudem der SG Großaspach gratulierte, die in die 3. Liga aufgestiegen ist – dem Verein, zu dem er einst selbst als Spieler und Co-Trainer gewechselt war.
Erst im April hatte Mölders seinen Trainerjob beim SC Wiedenbrück in der Regionalliga West verloren. Der Verein trennte sich nach rund 15 Monaten von ihm, obwohl er laut Vereinsvorstand „mit großem persönlichen Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und einer bemerkenswerten Identifikation“ gearbeitet habe. Mölders selbst erklärte damals, er hätte sich gewünscht, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Nun schien sich mit dem MagentaSport-Engagement der Weg zurück ins Rampenlicht nah – den die Blinddarm-OP vorerst unterbrochen hat.
Die Löwen-Legende, die beim TSV 1860 München zur Kultfigur wurde, hat schon früher bewiesen, dass ihn Rückschläge nicht kleinkriegen. Wie schnell Mölders nach dem Eingriff wieder auf den Beinen ist, bleibt abzuwarten – aber wer den 41-Jährigen kennt, weiß: Aufgeben ist seine Sache nicht. (ck)