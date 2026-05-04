Not-OP bei Löwen-Legende Sascha Mölders

Sascha Mölders meldet sich aus dem Krankenhaus. – Foto: Sascha Mölders/Instagram

Eigentlich wollte Sascha Mölders an diesem Samstag als TV-Experte glänzen. Doch daraus wurde nichts – statt auf dem Weg zum Stadion landete der 41-Jährige auf dem Operationstisch. Mölders war auf dem Weg nach Großaspach, wo er für MagentaSport als Experte beim Drittliga-Spiel zwischen Stuttgart II und Rot-Weiss Essen hätte auftreten sollen. Doch plötzlich wurde aus dem TV-Auftritt ein medizinischer Notfall. Der frühere Stürmer des TSV 1860 München und des FC Augsburg musste notoperiert werden – sein Blinddarm musste heraus.

Auf Instagram meldete sich Mölders selbst zu Wort und ließ seine Fans wissen, was passiert war. „War gerade auf dem Weg nach Großaspach zum RWE Spiel als @magentasport Gast…plötzlich lag ich auf dem OP Tisch und musste mir meinen Blinddarm raus holen lassen (Samstags!!!!),“ schrieb er zu einem Foto aus dem Krankenhaus. Typisch Mölders: Selbst nach dem Aufwachen aus der Narkose interessierte ihn vor allem das Spielergebnis. „Regionalliga habe ich noch bis in den OP anschauen können und jetzt nach dem Aufwachen war meine erste Frage wie es beim RWE steht,“ so der 41-Jährige weiter.