Not-OP bei Hürtürkel-Coach nach Zusammenbruch

Der Spieltag wird am Mittwoch abgeschlossen. Wittenau (22 Punkte, Platz 13) feierte beim 3:1 gegen Novi Pazar einen Befreiungsschlag. Philipp Engel (12 Tore) und Hassan Jammoul (11) treffen regelmäßig – Trainer Thomas Heymann setzt auf diese Effizienz.

Hansa 07 (27 Punkte, Platz 10) unterlag überraschend Stern 1900 II mit 1:3. Trainer Jesko Borchert will mit Julius Mattmüller (11 Tore) und Nicolas Trabandt (8 Assists) zurück in die Spur. Im Hinspiel gewann Hansa mit 4:1 – für beide Teams zählt dieses Mal aber vor allem eins: Abstand zur Abstiegszone.