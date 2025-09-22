Max Legler (rechts) vom TSV Bad Abbach musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. – Foto: Florian Würthele

Not-OP: Bad Abbach bangt um Max Legler Nach einem schwerwiegenden Zusammenprall mit Bogens Torwart kam der 24-jährige Torjäger auf die Intensivstation Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Bad Abbach Bogen Max Legler

Bange Momente auf der Freizeitinsel: Beim Landesliga-Heimspiel des TSV Bad Abbach gegen den TSV Bogen (2:1) am vergangenen Samstag rückte der Fußball urplötzlich völlig in den Hintergrund. Abbachs Torjäger Max Legler, der in der ersten Halbzeit noch beide TSV-Tore erzielt hatte, prallte so unglücklich mit Bogens Schlussmann Jonathan Altmeier zusammen, dass er nach langer Behandlung mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht wurde. Erwischt hatte es die linke Niere. Sie wurde so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass Legler notoperiert werden musste. Auch die Nacht auf Montag verbrachte der 24-Jährige auf der Intensivstation.

Sepp Schuderer, der sportliche Leiter des TSV, stand am Sonntag mit Leglers Bruder und Mitspieler Alexander in Kontakt. „Wir können Max ja momentan nicht besuchen, da er auf Intensiv ist“, sagt Schuderer. Zum aktuellen Zustand seines Schützlings kann er noch keine konkrete Aussage treffen: „An der Niere wurde eine Not-OP durchgeführt. Man kann keine Prognosen abgeben und muss abwarten, was die Ärzte sagen. Positiv ist, dass die Ärzte ihn unter Kontrolle haben.“ Dem Gästetorwart macht Schuderer selbstverständlich keinen Vorwurf: „Das sind Zweikämpfe, die im Fußball immer wieder vorkommen.“









Schon in der jüngeren Vergangenheit war Max Legler vom Pech verfolgt. Im vergangenen Winter auf die Freizeitinsel zurückgekehrt, hatte er zunächst mit Muskelproblemen zu kämpfen. Zu Beginn der Sommervorbereitung dann zog er sich einen Anriss des Kreuzbands und musste erneut länger zuschauen. Am achten Spieltag gab er sein Comeback. Nun ebnete Legler seiner Mannschaft mit einem Doppelpack – seinen zwei ersten Saisontoren – den Weg zum Heimsieg gegen Bogen. Und dann das.



„Er hat hart an sich gearbeitet und war die letzten Wochen wieder im Kommen. Zuletzt hat er gute Leistungen gezeigt“, so Schuderer, dem es „persönlich für Max leid tut, weil er so ein Pech hatte im letzten halben Jahr“. Kommenden Freitag tritt der TSV Bad Abbach in Eggenfelden an. In Gedanken an ihren Stürmer, will die Mannschaft dort nachlegen.