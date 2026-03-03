Not im Zugspitze-Kreis: Ein Frauen-Team kämpft um seine Zukunft

Die Fußballerinnen der SG Böbing/Uffing kämpfen um ihre Zukunft: Ohne neue Spielerinnen ist das Aus für die Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, wohl besiegelt.
Allen Beteiligten fällt es schwer, nicht sentimental zu werden. Es geht hier ja nicht nur um ein Fußball-Team von Frauen, das kurz vor dem Aus steht, sondern um mehr. Die Spielgemeinschaft aus Böbing und Uffing verwaltet das Erbe der Emanzipation in beiden Dörfern. In den 1980ern, so ist es überliefert, wurden Frauen ausgelacht, die am Sportplatz auftauchten und spielen wollten – und das war noch das Harmloseste.
Sie mussten sich anhören, dass das Fußballfeld kein Ort für sie ist. Aber sie ließen sich nicht unterkriegen. In Böbing entstand so vor 40 Jahren das erste Frauenteam. In Uffing formierte man sich in den 2000ern. 2012 schlossen sich beide zusammen. Es war ein Sieg im Kulturkampf mit Ball. Soll dieser Kampf umsonst gewesen sein?
Dieses Vermächtnis haben sie zu erhalten, findet Bettina Voigt, 39 Jahre alt und noch immer begeistert vom Fußball. „Wir dürfen nicht so einfach aufgeben, was die geschaffen haben“, betont die Böbingerin. Doch es steht schlecht um die SG, die sich in Wahrheit ja noch viel weiter erstreckt als nur über die beiden Orte. Sie haben Spielerinnen aus der gesamten Staffelsee-Region, drei wohnen in München, was auch Teil des Problems ist. In der Winterpause deutet sich an, dass die SG Böbing/Uffing nicht mehr genügend aktive Fußballerinnen findet, um in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga zu starten. Die aktuelle Spielzeit bekommen sie noch hin, danach sieht’s düster aus.
Die üblichen Entwicklungen auf dem Land holen nun auch die SG ein. Junge Leute ziehen in die Stadt, ältere heiraten und werden schwanger, Verletzte brauchen Pause, der Beruf blockiert bei mancher die Wochenenden. Übrig bleiben 13 Frauen, die sich über den Sommer hinaus fest verpflichten, sechs würden als Stand-by-Kräfte aushelfen. Das reicht nicht mehr, erklärt Voigt.
Mindestens zwei weitere Fußballerinnen bräuchten sie. Die Ansprüche an Neulinge sind nicht hoch. Ein paar Grundkenntnisse im Fußball wären nicht schlecht. Ins Team, das versprechen die Frauen aus Uffing und Böbing, findet man ziemlich schnell. „Wir sind eine super-coole Mannschaft“, schwärmt Bettina Voigt und belegt das auch. Zum traditionellen Trainingslager im Frühling kommen selbst Spielerinnen mit, die nicht mehr aktiv sind. An Wochenenden gehen sie gemeinsam feiern, nach dem Training hocken einige gerne noch länger zusammen. Mit Chris Rehberger und Katharina Maar haben sie zwei Coaches, um die sie andere beneiden würden. Zaubern sie doch in jeder Einheit ein intensives Programm auf den Platz. „Hammer, was die für ein Training machen. Früher hast du danach noch gehen können. Jetzt bist du fertig“, schwärmt die Damenleiterin in Böbing. Trainiert wird zweimal die Woche, abwechselnd in Uffing und Böbing.
An Infrastruktur ist alles da für eine erfolgreiche Zukunft. Nur das Spielermaterial ist knapp geworden. Das hat auch mit der Entwicklung im Nachwuchs zu tun. Noch vor wenigen Jahren galten Uffing und Böbing als kleines Zentrum, stellten Teams in mehreren Altersklassen. Doch wie so oft in kleinen Klubs mangelte es irgendwann an Trainern und Ehrenamtlichen. Fleißige Leute hörten auf, manch Top-Spielerin wanderte nach Huglfing, Murnau oder Oberau ab. Der Bedarf, sagt Voigt, „wäre da“, aber es fehlen die Freiwilligen.
Und so müssen sie um sich und ihre Zukunft kämpfen. Drei Krisensitzungen haben sie bereits abgehalten. Der Tenor änderte sich nicht: Finden sie keine Neuen, gibt es die SG nächste Saison nicht mehr. Sämtliche Modelle haben sie durchexerziert. Ein Start in der Kleinfeld-Liga kommt für einige nicht in Frage. Bei den Männern möchten die meisten – verständlicherweise – auch nicht mitmischen, auch wenn drei Böbingerinnen bei der zweiten Mannschaft des SC Böbing (C-Klasse) regelmäßig mitwirken. Eine Lösung für alle ist das mitnichten. Tritt tatsächlich der schlimmste Fall ein, dürfen sie wenigstens bei der Böbinger „Ersten“ mittrainieren. Das hat ihnen Coach Frank Schorsch, der die SG-Frauen früher einmal betreut hatte, schon zugesichert. Noch aber hoffen und glauben sie an ein Happy End.