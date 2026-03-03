Not im Zugspitze-Kreis: Ein Frauen-Team kämpft um seine Zukunft Kreisliga Zugspitze von Andreas Mayr · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Frauen-Fußballmannschaft der SG Böbing/Uffing in der Kreisliga Zugspitze; Saison 2025/2026 – Foto: Privat

Die Fußballerinnen der SG Böbing/Uffing kämpfen um ihre Zukunft: Ohne neue Spielerinnen ist das Aus für die Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, wohl besiegelt.

Allen Beteiligten fällt es schwer, nicht sentimental zu werden. Es geht hier ja nicht nur um ein Fußball-Team von Frauen, das kurz vor dem Aus steht, sondern um mehr. Die Spielgemeinschaft aus Böbing und Uffing verwaltet das Erbe der Emanzipation in beiden Dörfern. In den 1980ern, so ist es überliefert, wurden Frauen ausgelacht, die am Sportplatz auftauchten und spielen wollten – und das war noch das Harmloseste. Sie mussten sich anhören, dass das Fußballfeld kein Ort für sie ist. Aber sie ließen sich nicht unterkriegen. In Böbing entstand so vor 40 Jahren das erste Frauenteam. In Uffing formierte man sich in den 2000ern. 2012 schlossen sich beide zusammen. Es war ein Sieg im Kulturkampf mit Ball. Soll dieser Kampf umsonst gewesen sein?

Dieses Vermächtnis haben sie zu erhalten, findet Bettina Voigt, 39 Jahre alt und noch immer begeistert vom Fußball. „Wir dürfen nicht so einfach aufgeben, was die geschaffen haben“, betont die Böbingerin. Doch es steht schlecht um die SG, die sich in Wahrheit ja noch viel weiter erstreckt als nur über die beiden Orte. Sie haben Spielerinnen aus der gesamten Staffelsee-Region, drei wohnen in München, was auch Teil des Problems ist. In der Winterpause deutet sich an, dass die SG Böbing/Uffing nicht mehr genügend aktive Fußballerinnen findet, um in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga zu starten. Die aktuelle Spielzeit bekommen sie noch hin, danach sieht’s düster aus. Die üblichen Entwicklungen auf dem Land holen nun auch die SG ein. Junge Leute ziehen in die Stadt, ältere heiraten und werden schwanger, Verletzte brauchen Pause, der Beruf blockiert bei mancher die Wochenenden. Übrig bleiben 13 Frauen, die sich über den Sommer hinaus fest verpflichten, sechs würden als Stand-by-Kräfte aushelfen. Das reicht nicht mehr, erklärt Voigt.