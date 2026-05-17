 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Not-Elf des FC Denzlingen schlägt sich im Kellerduell wacker

Bei der 1:3-Niederlage hätte es fast zu einem Punkt gereicht.

von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser
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Archivbild – Foto: Achim Keller

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Lediglich zwölf Spieler kann der FC Denzlingen für die Auswärtspartie in der Fußball-Oberliga beim FSV Bietigheim-Bissingen aufbieten. Bei der 1:3-Niederlage hätte es fast zu einem Punkt gereicht.

Marco Dufner verwaltet den Mangel beim FC Denzlingen für den Rest der Oberligasaison. Dem Trainer des als Absteiger feststehenden Tabellenletzten standen für das Kellerduell beim Vorletzten Bissingen lediglich zwölf Spieler zur Verfügung, davon nur neun aus dem Oberliga-Kader. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.