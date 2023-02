Norwich verleiht Sinani nach Wigan Luxemburgischer Nationalspieler wird bis Ende der Saison ausgeliehen

Wie Wigan Athletic und Norwich City am späten Dienstagabend unmittelbar vor Ablauf der Transferfrist mitteilten, wird der luxemburgische Nationalspieler Danel Sinani künftig für Norwichs Ligakonkurrenten Wigan Athletic auflaufen. Der Mittelfeldspieler wird bis Ende der Saison an das Schlusslicht der zweiten englischen Liga ausgeliehen.

„Bin ein Spieler, der den Ball liebt und der offensiven Fußball spielen möchte“

„Ich bin sehr motiviert und werde alles für diesen Club geben. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und so gut wie möglich zu spielen um den Klassenerhalt zu schaffen. Man kann von mir erwarten, dass ich erstens wie gesagt alles aus mir herausholen werde und zweitens, für Menschen die mich noch nicht kennen: ich bin ein Spieler, der den Ball liebt und der offensiven Fußball spielen möchte ohne dabei seine defensiven Aufgaben zu vernachlässigen. Und es ist das, was wir umsetzen wollen“ erklärte Sinani in einem Twitter-Video der "Latics".

