Nortorf weiter mit erfolgreichem Trainer-Team um Jan-Niclas Bräunling Kim Liebert nimmt Abschied von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:34 Uhr

V. l. n. r. - Holger Kortum (Fußballvorstand TuS Nortorf), Trainer Jan-Niclas Bräunling, Michael Nordheim und Patrick Mohr (Ligaobmann). – Foto: TuS Nortorf

Der TuS Nortorf hat den Kompass auf Kontinuität gestellt und gleich noch ein paar Nägel mit Köpfen eingeschlagen. Für die Saison 2026/2027 bleibt alles Wesentliche beim Alten, zumindest dort, wo es richtig gut läuft. Nach konstruktiven Gesprächen, bei denen offenbar mehr genickt als diskutiert wurde, einigten sich Fußballvorstand und Cheftrainer Jan-Niclas Bräunling auf eine weitere Zusammenarbeit. Frei nach dem Motto: Never change a winning coach.

Michael Nordheim weiter dabei, Kim Liebert hört auf Auch Co- und Torwarttrainer Michael Nordheim bleibt an Bord und kümmert sich weiterhin darum, dass hinten möglichst wenig anbrennt, während vorne regelmäßig der Torjubel geprobt wird. Abschied nehmen heißt es hingegen von Kim Liebert, der aus privaten Gründen zum Ende der Saison 2025/26 aufhört. Ligaobmann Patrick Mohr fasst noch einmal einiges zusammen und ergänzt: „Wir freuen uns die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Trainerteam fortsetzen zu können. Kims Ausscheiden bedauern wir natürlich sehr. Er leistet in Nortorf hervorragende Arbeit, aber private Themen haben immer Vorrang. Wir wollen unseren eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Die Planungen für die neue Spielzeit und die Gespräche mit der Mannschaft laufen parallel.“

Mit Bräunling: Seit Juli 2025 ein Erfolgskonzept Seit dem 1. Juli 2025 steht Jan-Niclas Bräunling an der Seitenlinie des TuS und hat dort schneller Wirkung gezeigt. Der Saisonstart 2025/26 geriet äußerst gelungen und blieb es auch. Hohe Siege reihten sich aneinander, als hätte jemand die Offensive auf Dauerbetrieb gestellt. Starke Heimbilanz Besonders in den Heimspielen, die Auswärtspräsentation ist nicht weit entfernt, präsentierte sich der Spitzenreiter der Verbandsliga West in überragender Verfassung: 10 Spiele, 10 Siege bei einem Schnitt von 4 Toren. Besser geht es kaum. Selbst in taktisch kniffligen Partien bewies die Mannschaft zwischen Kiel und Neumünster Moral, Geduld und die Fähigkeit, Spiele zu lesen und zu lösen. So wie es Jan-Niclas Bräunling mag und vorgibt.