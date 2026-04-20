Nortorf nicht zu stoppen – 3:1 Erfolg im Topspiel gegen die SG Geestee

Auf dem kleinen Platz in Krumstedt erwischte die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling den perfekten Start. Nach einer schönen Verlagerung wird der Ball scharf gemacht und Joris Scherbath verpasst zunächst noch mit dem Kopf. Der geklärte Ball landet dann bei Mats Behrens (9.) im Rückraum, der den Ball volley nimmt und den Führungstreffer erzielt.

Aber es kommt noch besser für den Tabellenführer, denn nur vier Minuten später schweißt Finn Spalding den Ball aus dem Rückraum in den linken Giebel.

Doch die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten, denn nach einem Eckball kann Tom Henrik Vollert (22.) mit einem Kopfballtreffer den 1:2 Anschluss herstellen.

In einem sehr spannenden Spiel, das durch viel Körperlichkeit und einige gefährliche Standards der Gastgeber der Gastgeber geprägt war, verhinderte der Nortorfer Torhüter Florian Gerloff noch vor der Pause den möglichen Ausgleich.

Doch unmittelbar nach der Pause können die Nortorfer in einem guten Spiel nachlegen. Mats Behrens erläuft einen langen Ball und trifft dann von der Grundlinie mit viel Effet zunächst den Pfosten, ehe Torhüter Paul Maron (49.) unglücklich in das eigene Tor verlängert.

Ab der 61. Minute müssen die Nortorfer nach einer vermeintlichen Notbremse von Mats Behrens die verbleibende Spielzeit in Unterzahl überstehen. Dabei versuchen die Gastgeber, vor allem über Standards zum Erfolg zu kommen.

Doch die routinierten Nortorfer lassen auch mit einem Mann weniger nichts anbrennen und bringen die Führung souverän über die Ziellinie. Mit etwas mehr Konsequenz in den Umschaltmomenten wäre sogar ein höherer Sieg möglich gewesen.

„Am Ende gewinnen wir das Spiel hochverdient mit 3:1 und freuen uns darüber“, fasste der Nortorfer Coach Jan-Niclas Bräunling den gelungenen Auswärtsauftritt zusammen.

TUS Nortorf: Gerloff – Hoppe (87. Jürgensen), Boysen (89. Schmidt), Petersen, Gehrke - Jöhnk, Scherbath (76. Gerst), Behrens, Spalding (90+2 Kaul) - Lucht, Böttcher (90+4 Kraemer).

Schiedsrichter: Tobias Illner (Suchsdorfer SV).

Assistenten: Mika John Gieske und Julian Wendt.

Rote Karte: Mats Behrens (61., TUS Nortorf).

Zuschauer: 150 in Krumstedt.

Tore: 0:1 Mats Behrens (9.), 0:2 Finn Spalding (13.), 1:2 Tom Henrik Vollert (22.), 1:3 Paul Maron (49., Eigentor).