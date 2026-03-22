Nortorf nach 4:0 in Büsum seit 14 Spielen ungeschlagen

Die ersatzgeschwächten Gäste kamen zunächst nur zögerlich in die Partie und hatten Probleme im sauberen Passspiel. Die Gastgeber versäumten es in ihrer guten Anfangsphase, früh in Führung zu gehen, als einer ihrer Angreifer frei vor Torhüter Chris Kröhnert scheiterte. Nach einer kurzen Gewöhnungsphase glänzte der Ligaprimus mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle. Nach einem Eckball von Paul Falk traf Malte Lucht (29.) per Direktabnahme zum Führungstreffer.

Noch vor der Pause können die Gäste den zweiten Treffer nachlegen, nachdem kurz zuvor bereits zwei Großchancen ungenutzt blieben. Nach einem schönen Angriff über Außen, vorbereitet durch Alexander Gerst, lässt Joris Scherbath (39.) den zweiten Treffer folgen.

Auch nach dem Seitenwechsel lassen die Nortorfer nichts anbrennen und bleiben weiter auf dem Gaspedal. Nach einem Tiefenlauf von Tristan Hoppe landet der Ball bei Paul Falk, der auf Malte Lucht ablegt, der dann mit seinem 14. Saisontreffer den dritten Nororfer Treffer erzielt.

Auch der vierte Nortorfer Treffer ist mustergültig herausgespielt. Nach einer schönen Kombination wird Mika Jöhnk kurz vor der Strafraumgrenze hart gefoult. Der umsichtige Schiedsrichter Philip Zeich erkennt sofort auf Vorteil, denn der Ball landet bei Lasse Böttcher (63.), der mit viel Übersicht und seinem 15. Saisontreffer zum 4:0 Endstand trifft.

Stimme zum Spiel

TSV Büsum: Jonas Barfknecht, Magnus Schippmann, Jan-Oliver Mauriczat, Luis Flemming Dorn, Domenic Meyer (71. Jan-Philipp Kobus), Bjarne Winter (60. Magnus Ehlers), Horst Jens Röhe (46. Timo Schulz), Leif Ampting, Jann-Ole Fiebelkorn (79. Sascha Witt), Kevin Klein, Jost Wendelin Hagelstein.

Trainer: Tim Dethlefs

TuS Nortorf: Chris Kröhnert, Jarmo-Lukas Schmidt, Jan Niklas Boysen, Tristan Hoppe, Leon Gehrke (71. Marvin Kaul), Paul Falk, Mika Jöhnck, Lasse Böttcher, Joris Scherbarth, Alexander Gerst (75. Erk Henne), Malte Lucht.

Trainer: Jan-Niclas Bräunling.

Schiedsrichter: Philip Zeich (SV Henstedt-Ulzburg).

Assistenten:Marco Eilers und Timo Walther.

Zuschauer: 75 auf dem Kunstrasenplatz des TSV Büsum.

Tore: 0:1 Malte Lucht (29.), 0:2 Joris Scherbarth (39.), 0:3 Malte Lucht (56.), 0:4 Lasse Böttcher (63.) .