Nortorf kassiert dezimiert spätes 3:3 in Marne – Böttcher mit Hattrick

Der Titelaspirant aus Mittelholstein fand bei böigen Winden auf dem schwer bespielbaren Platz in Marne nur schlecht ins Spiel. Ein abgefälschter Freistoß von Niklas Rosenau (21.) trudelte zur frühen Führung unhaltbar für Gerloff ins Tor der Gäste. Für Rosenau, den Toptorjäger der Verbandsliga, war es bereits der 22. Saisontreffer.

Gegen die robusten und mit viel Körperlichkeit und langen Bällen agierenden Gastgeber fand die TUS-Liga nur selten ihren Spielrhythmus, konnte sich aber vor der Pause noch drei gute Torchancen erspielen, die aber alle ungenutzt blieben. Nachdem Trainer Jan-Niclas Bräunling in der Pause einige Unstimmigkeiten angesprochen hatte, lief es nach dem Seitenwechsel deutlich besser.

Zunächst gelang Lasse Böttcher (47.) der schnelle Ausgleich, doch nach einer roten Karte gegen Mika Jöhnk (56.) nach einer Notbremse, die wie Bräunling einräumte „vertretbar war“, spielten die Gäste plötzlich in Unterzahl. Doch auch mit einem Mann weniger ist der Spitzenreiter eine Klasse für sich und geht nach einer Umschaltsituation von Spalding auf Gerst, der vom Marner Torhüter umgehauen wird, im Fallen aber noch quer legen kann auf den mitgelaufenen Böttcher (66.), der dann zum 2:1 trifft und erstmals in Führung geht.

Marne versuchte es in der Folge meist erfolglos mit langen Bällen und mitten in die Offensivbemühungen der Gastgeber gelingt Böttcher (81.) mit einem satten Schuss aus gut 18 Metern links in die Ecke das 3:1 für die TUS-Liga. Böttcher gelingt mit seinem dritten Treffer im Spiel nicht nur ein Hattrick, sondern auch Saisontreffer Nummer zwanzig. Damit steht der Nortorfer in der Torjägerliste der Verbandsliga West an zweiter Stelle hinter dem Marner Knipser Rosenau, der zwei Treffer mehr vorzuweisen hat.

Doch dann überschlagen sich in den Schlussminuten die Ereignisse. Zunächst kann Marne nur zwei Minuten später durch Vardges Martirosyan (87.) auf 2:3 verkürzen, ehe Nils David Brandt (90+4) mit der letzten Aktion des Spiels im Anschluss an einen Eckball, der zuvor noch zweimal erfolgreich geblockt werden konnte, im dritten Versuch der 3:3-Ausgleich gelingt.

Stimme zum Spiel

TUS Nortorf: Gerloff – Hoppe, Schmidt, Boysen, Kaul (75. Gehrke) – Jöhnk, Behrens (61. Gerst), Scherbath, Spalding (86. Lechtenfeld) – Lucht (87. Lucht), Böttcher (82. Henne).

Trainer: Jan-Niclas Bräunling.

Schiedsrichter: Friedrich Spengler (Suchsdorfer SV).

Assistenten: Mattes Michaelis und Luan Grütter.

Gelb-Rote Karte: Mika Jöhnk (56.) vom TUS Nortorf wegen Notbremse.

Zuschauer: 100 in Marne.

Tore: 1:0 Niklas Rosenau (21.), 1:1 Lasse Böttcher (47.), 1:2 Lasse Böttcher (66.), 1:3 Lasse Böttcher (81.), 2:3 Vardges Martirosyan (87.), 3:3 Nils David Brandt (90+4).