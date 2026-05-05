Nortorf fehlt nach 5:0 in Audorf nur noch ein Punkt zum Titel

Der TUS Nortorf hat es fast geschafft. Drei Spieltage vor Saisonende ist die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling nach dem deutlichen 5:0 (1:0) Erfolg beim bereits feststehenden Absteiger TSV Vineta Audorf die Meisterschaft und der damit verbundene Direktaufstieg in die Landesliga kaum noch zu nehmen. Lediglich der TSV Heiligenstedten, bei dem die TUS-Liga noch antreten muss, könnte noch nach Punkten gleichziehen. Allerdings hat der Verfolger aus Heiligenstedten (+ 35) im Gegensatz zum TUS Nortorf (+ 70) die deutlich schlechtere Tordifferenz vorzuweisen.
Gegen den in allen Belangen klar unterlegenen Tabellenletzten tat sich der Tabellenführer vor allem in der ersten Hälfte sehr schwer und konnte lediglich einen Treffer durch Joris Scherbath (26.) vorlegen.
Spätestens nach dem Doppelpack von Lasse Böttcher (54./ 56.) war das ungleiche Duell entschieden. Jarmo Schmidt (61.) mit einem Standard und erneut Lasse Böttcher (89.) kurz vor Spielende sorgten für ein standesgemäßes Endresultat.
„Das war ein verdienter Sieg. Wenn wir es sauberer ausspielen und bei der Entscheidungsfindung abgeklärter gewesen wären, hätten wir auch höher gewinnen können“, sagte der Nortorfer Trainer Jan-Niclas Bräinling.
Nun ist der Focus auf den kommenden Mittwoch gerichtet, wenn um 19.00 Uhr im Heimspiel gegen den SV Alemania Wilster der letzte fehlende Punkt für die Meisterschaft geholt werden soll. Zudem möchte der seit 22 Spieltagen ungeschlagene Tabellenführer Revanche nehmen für die 1:5-Niederlage aus dem Hinspiel.
TUS Nortorf: Gerloff – Kaul (68. Gehrke), Schmidt, Petersen, Henne (45. Lechtenfeld) – Jöhnk (78. Spalding), Falk, Scherbath, Gerst (60. Behrens) – Lucht, Böttcher.
Trainer: Jan-Niclas Bräunling.
Schiedsrichter: Arslan Gastrock
Assistenten: Niclas Weiß und Carl Leo Finnberg.
Tore: 0:1 Joris Scherbath (26.), 0:2 Lasse Böttcher (54.), 0:3 Lasse Böttcher (56.), 0:4 Jarmo Schmidt (61.), 0:5 Lasse Büttcher (89.)