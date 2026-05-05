Nortorf fehlt nach 5:0 in Audorf nur noch ein Punkt zum Titel von Olaf Wegerich · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Joris Scherbath (TUS Nortorf) löste den gordischen Knoten mit sdem ersten Tor in Audorf. – Foto: Olaf Wegerich

Der TUS Nortorf hat es fast geschafft. Drei Spieltage vor Saisonende ist die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling nach dem deutlichen 5:0 (1:0) Erfolg beim bereits feststehenden Absteiger TSV Vineta Audorf die Meisterschaft und der damit verbundene Direktaufstieg in die Landesliga kaum noch zu nehmen. Lediglich der TSV Heiligenstedten, bei dem die TUS-Liga noch antreten muss, könnte noch nach Punkten gleichziehen. Allerdings hat der Verfolger aus Heiligenstedten (+ 35) im Gegensatz zum TUS Nortorf (+ 70) die deutlich schlechtere Tordifferenz vorzuweisen.

Gegen den in allen Belangen klar unterlegenen Tabellenletzten tat sich der Tabellenführer vor allem in der ersten Hälfte sehr schwer und konnte lediglich einen Treffer durch Joris Scherbath (26.) vorlegen. Spätestens nach dem Doppelpack von Lasse Böttcher (54./ 56.) war das ungleiche Duell entschieden. Jarmo Schmidt (61.) mit einem Standard und erneut Lasse Böttcher (89.) kurz vor Spielende sorgten für ein standesgemäßes Endresultat.